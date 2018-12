Plannan pa drecha Departamento di Labor ta bayendo den bon direccion

Sr. Glenbert Croes, mandatario encarga cu Asuntonan Social y Laboral, ta splica cu e ta spera cu pa aki 30 dia, lo por tin e retrasonan den Departamento di Labor. Nan lo ta cumpliendo corectamente cun’e. Tin hopi critica cu ta funda.

Si e mandatario a bisa, cu tur trahado di DPL ta haci diferente seccionnan, ta haciendo nan best. E Management Team y e seccion encarga cu DPL na BUreau Minister ta haci nan best pa cumpli cu e necesidad di mercado. E maneho di gobierno ta cu si tin trahado ariba mercado laboral, apto pa haci e trabao, no ta duna permiso. Si no tin trahado ta haya permiso. Pero loke ta parti di e maneho nobo, a pesar di cu e no ta un fenomeno nobo, ta e hecho cu si dado momento ta trece un hende di afo, lo mester train un local denter di e organisacion, como un ‘local counterpart’ pa duna oportunidad na nos yiunan di tera pa siña trabaonan nobo.

E mandatario a sigui bsia, cu el a wordo informa den un reunion den e Departamento di Asuntonan Social, cu e indicador di desempleo a sigui aumenta. Tembe e indicador bou di nos hobennan. Esey kiermen cu no tin exito den transforma bida di nos hobennan, dunando nan oportunidad di prepara nan mes pa drenta mercado laboral dne forma efectivo. Esey kiermen cu dado momento, ora cu’n comerciante ta prefera di busca un trahado di afo, lo mester wak pakico tin e preferencia pa trahado di afo. Por ta nan no ta haya trahado apto ariba mercado laboral local. Di otro banda, mester tene cuidado cu e fenomeno di explotacion di trahado of di trece trahado di afo, door cu e esaki por wordo domina mas facil y di paga esaki cualkier cos.

Ta su tarea como minister di Labor pa sigura cu e controlnan pa abuso contra di derecho di trahado no tuma luga. Esaki ta conta tanto pa trahado local y stanhero, cu bou di nos leynan laboral tin e mesun derecho. Mester vigila e interes di trahado, sin dispensacion y sin discriminacion. Esey ta e meta, door di fortifica e tareanan di un di e departamentonan di Directie Arbeid & Onderzoek (DAO), e afdeling di ArbeidsInspectie.

Aña 2019 ta bay ta un aña remarcabel pa loke ta trata e proceso di bin cu leynan cu ta sigura derecho, salud, bienestar, siguridad, bienestar di trahadonan na pia di trabao y e cambionan cu mester wordo introduci door di dunado di trabaonan pa cumpli cu esaki. E organonan di control y sancion, cu ta Arbeidsinspectie, pa asina e inspeccion di labor, pa sigura cu tur hende ta cumpli cu ley. E meta esencial ta si pa e economia no tranca. TIn trahado cualifica na Aruba, apto pa haci trabao na Aruba. Si no tin, ta coopera di duna permiso. No ta cumpliendo aki cu e meta di 30 dia cu su persona a pone, pa cumpli cu full e proceso. Pero si e ta spera cu serando 2018, cu e siman binidero, cu tur e backlog mester a cumpli cu tur. Esey ta e meta, y ta spera cu den transcurso di otro siman, pa diahuebs, e mandatario lo por informa comunidad cu el a cumpli cu e meta.

PROYECTONAN

Lo bay tin mas cambernan di hotel, unda cu lo tin mas hende pa traha. Tin un compania local di limpiesa ta buscando 100 trahado. Pero no ta haya. A puntra e mandatario con ta bay stimula comunidad cu si tin trabao, pero toch no ta yegando na e punto aki. Sr. Croes a sigui bisa cu companianan local, serio, lo conta cu semper cu apoyo di gobierno. E companianan aki tin un bon contacto cu gobierno y nan sa e punto di salida di e maneho di gobierno. E mandatario sa di e companianan ya menciona y nan tin e apoyo di gobierno. 594- 4204

Fuera di DPL, esunnan trahando na Bureau Minister, mester t’ey pa asistencia directo na companianan, trahadonan, na yiunan di tera cu ta busca trabao. E lo desea pa Departamento di Progreso Laboral no ta conoci pa e trahadonan di afo, cu ta haya trabao na Aruba, pero pa e ta conoci pa yiunan di tera cu e ta poni na trabao. Tin un reto grandi pa sigura cu e yiunan di tera ta bon trahado. Cu ta trahadonan cu ta prepara, y na momento cu ta cumpli y ta bon prepara, no tin motibo pa un dunado di trabao bisa DPL of minister, cu e no a haya un persona apto pa traha.

Pa un persona haya renobacion di su permiso, pero e local cu a wordo manda pa DPL tambe lo wordo tuma den servicio, como ‘local counterpart’, No ta tur compania ta di acuerdo cu e local counterpart, pero ta bon pa keda cu esaki. Pero e maneho di gobierno, unabes cu el a wordo defini na 2018, esey kiermen cu e ta scirbi ariba piedra. Mester realisa cu maneho y desaroyonan cu gobierno ta hiba, ta dinamico. Mercado ta cambia, economia ta bin. Aruba mester ta prepara pa e desaroyo por tuma luga. Sa cu ta bay tin mester di trahadonan di afo, pero tameb si lo kier oportunidad pa profesionalnan local tambe wordo sigura cu e maneho di local counterpart. E ta un presion positivo pa tur hende. Unabes cu ta pensa di trece un trahado di afo, ta importante pa compronde pa tin trahado local tambe.

Sr. Croes a bisa cu su colega di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber ta trahando agresivamente ariba tereno di infrastructura y mesun cos ta conta pa su colega minister di Turismo, cu tambe ta trahando duro pa mantene nos turismo aflote. Y esey ta conta pa tur e ministernan. E crecemento economico lo enforsa solucionnan pa e.o., e fondonan cu gobierno mester haya pa paga e debe astronomico cu nan a hereda.

Gobierno ta hiibando un maneho integral y ekilibria. Y su persona como Asuntonan Social y di Labor, t’ey pa apoya tur su coleganan minister y como un ekipo, coopera cu otro, apoya otro pa asina por hiba e maneho cu ta miho den interes di nos pais. Pero nunca lo por complace cu e maneho estritcto cu gobierno ta hibando, segun e mandatario, Sr. Glenbert Croes, minister di Asuntonan Social y di Labor.

