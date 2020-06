Planea bo bishita na MANA den periodo di vakantie

Museo Arqueologico Nacional Aruba (MANA) ta informa publico cu su salanan di exposicion ta habri den e periodo di e siguiente vakantie. Orario pa publico ta dialuna pa diabierna di 9:30’or di mainta pa 4:30 di merdia. Te ainda, entrada di MANA ta gratis, pues probecha y planea un bishita durante bo vakantie cu bo famia y amigonan. Tene cuenta si, cu te proximo aviso, reglamentonan en conexion cu Covid-19 ta keda na vigor pa bishita MANA.

Den transcurso di añanan MANA a ofrece diferente speurtocht den su sala di exposicion permanente, cada biaha cu un diferente tema. E aña aki MANA ta ofrece cada mucha y hoben cu bishita e exposicion permanente durante su vakantie un escogencia di diferente speurtocht. Lo por hasi e speurtocht tanto individual como den grupo. Por acudi na balie di MANA pa scoge e speurtocht cu ta desea di hasi, tanten cu tin disponibel.

Gruponan di campamento y gruponan di 10 persona of mas cu ta desea di bishita MANA durante periodo di vakantie, mester tuma contacto na 582-8979 of via email info4mana@gmail.com pa traha un cita. Mester tene cuenta cu den e “normal nobo”, gruponan no por ta mas grandi cu maximo 15 mucha/ hoben pa bishita MANA.

Keda pendiente pa informacion tocante un programa virtual cu MANA y Fundacion Museo Arubano lo lanza dentro di poco. Sigui nos riba nos paginanan di Facebook Archeo Aruba y National Archaeological Museum Aruba y tambe e pagina di Fundacion Museo Arubano pa mas informacion tocante programa di vakantie.

