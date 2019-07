Plan vacacional deportivo Ban Move Camp 2019

IBiSA y Aruba Sport Unie (ASU) ta organisa e campamento deportivo pa muchanan di edad di 6 pa 14 aña. Ban Move Camp tin e meta pa duna e muchanan e oportunidad pa cera conoci cu diferente disciplina deportivo. E campamento tin un duracion di 3 siman for di 8’or di mainta pa 12’or di merdia y e ta wordo reparti den 3 diferente districto. E prome siman ta na Sta. Cruz di 8 pa 12 di juli, di dos siman ta na San Nicolas di 15 pa 19 di juli y ta finalisa na Noord di dia 22 pa 26 di juli. Cada campamento tin un capacidad limita pa participa. Tur inscripcion ta den forma digital y por haya e link riba e facebook di IBiSA Aruba. E inscripcion ta wordo haci individualmente pa mucha y tambe pa localidad. Costo pa participa na e campamento ta 30 florin pa mucha, 50 florin na momento cu 2 ruman ta participa y 70 florin ora ta tres ruman. E pago ta wordo haci na Sport Centrum San Nicolas (IBiSA SN) di 8'or mainta pa 12:30 di merdia y 2'or di tardi pa 4:30 di atardi of na IBiSA na Playa 8'or di mainta pa 12'or di merdia y 1'or di tardi pa 3:30 di atardi. Mirando cu cantidad pa cada campamento ta limita e confirmacion di participacion ta na momento di a haci e pago. Ta hopi importante pa trece un copia di e carchi di AZV di e mucha of muchanan cu ta bay participa. Pa mas informacion di Ban Move Camp por tuma contacto cu nos na 582 4987.

