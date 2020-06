Plan nacional pa atende cu e problematica di cacho na Aruba (parti 3 di 6)

Mas cu 40 aña pasa un facilidad na Wayaca cu den comunidad a haya e nomber di ‘kill cage / afmaakhok’ a wordo introduci na Aruba pa purba atende cu mascotanan cu nan doño tawata laga unda cu ta pa nan destino. E ta un luga cu a wordo yama den bida pa haci’e mas facil pa hendenan por bay laga nan mascotanan indesea atras eynan, enbes di bay purba dwaal nan den mondi y Gobierno ta pone nan drumi.

Semper mester keda tene na cuenta cu ta e doño mes ta hiba nan y hinca nan eyden ora e no kier nan mas. E cacho of pushi no ta drenta di nan propio boluntad den e luga ey.

Local y internacionalmente e actitud di deshaci di un mascota ora e no ta tuti mas, no ta sigui wordo tolera. Bo mascota no ta un obheto, e tambe ta un ser bibo y e tin sentimento.

Manera a wordo anuncia caba, un di e prome pasonan di e Plan Nacional ta pa construi un “bewaarplaats” manera ley ta stipula (AB 2012 no. 63). E necesidad pa esaki a wordo treci dilanti den seccion 2 di informacion tocante e Plan Nacional.

Lo transforma e “killcage” den e “bewaarplaats”. E construccion a tuma luga caba y e comision di accion ta percurando pa cumpli cu condicionan minimo pa cachonan por hospeda eyden, pa e ora e luga aki por wordo inaugura como e “Centro di Control di Cacho” (CCC).

Cachonan cu wordo haya riba caya ta haya e chens segun ley, di keda te 3 dia (cacho sin microchip) of te 10 dia (cacho cu microchip) den e CCC wardando nan doño bin busca nan y nan lo tin di paga pa e gastonan pa dia di estadia di e mascota. Si e doño no busca su cacho, e mascota lo por wordo adopta. Euthanasia ta e ultimo recurso. Pa es motibo e doño mester ta consciente, of kisas e lo mester wordo educa, tocante ki responsabilidadnan tur e ta encera ora di scoge pa ta un doño di un mascota.

Cu e inauguracion di e CCC, ta e prome biaha cu un Gobierno ta percura pa e ley di cacho por wordo enforsa pa locual ta trata pone cacho “in bewaring” ora esey ta rekeri.

