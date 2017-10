Plan fantasma di AVP ‘Padilanti den reverse’ no ta funciona cu MEP

Den un acto di desesperacion y di mal perdedo di eleccion, tres minister demisionario di Gabinete Eman, esta Benny Sevinger, Mike de Meza y Arthur Dowers, kendenan den e eleccion ultimo a ser rechasa pa e electorado Arubano ya cu nan tur tres hunto a bay atras cu mas di 1800 voto, a dicidi di scupi nan gal cerca informador Arie Swaen bisando den un tono instigativo cu un coalicion di MEP-POR-RED lo nifica instabilidad y intrankilidad na Aruba.

Expresionnan instigativo

Tambe nan a saca e spantaparha ‘Medidanan’ cu e gobierno nobo supuestamente lo bay tuma, lubidando cu ta AVP mes a impone mas di 30 medida cruel riba lomba di pueblo durante e ultimo añanan (mira e lista adhunto). Ta increibel e declaracion estupido aki ya cu e proceso di formacion di un gobierno nobo ta den su fase inicial ainda y no tin ningun acuerdo firma cu ta duna e 3 politiconnan fracasa aki e curashi pa haci cierto expresionnan instigativo asina. Claramente cu e expresionnan aki nan kier trata di spanta balente y a haci como sifuera cu nos lo mester bandona e idea di forma un coalicion di 2 of 3 partido politico, ya cu segun nan, ta partido AVP so sa con pa goberna e pais aki.

Plannan fantasma

Sinembargo locual a causa mas hilaridad den nos comunidad tabata na momento cu e tres politiconan aki a trece padilanti cierto puntonan di e plan fantasma di AVP pa e eleccion 2017, esta e plan “Padilanti den Reverse”. Ta increibel cu awor despues di 8 aña porfin AVP a corda cu tin cierto gruponan den comunidad cu no tin cas di nan mes y mester haya un huurtoeslag. E echo cu e grupo aki no tin dak riba nan cabes ta debi cu durante 8 aña Gabinete Eman no a construi ni un solo cas social y pa awe AVP diripiente bin cu su plan di construccion di 2000 cas social (?). Bay ta tuma pueblo haci! Awor diripiente tambe AVP ta corda cu mester duna asistencia na esunnan di menos recurso y kier amplia e grupo cu ta ricibi gehandicaptenuitkering y duna nan un aumento di 50%. Pero no tabata e mesun AVP aki cu desde 2014 a corta drasticamente den subsidio di tur e fundacionnan cu ta traha pa personanan cu limitacion fisico y mental y tambe pa ancianonan den casnan di cuido?

Incapacidad politico

Alavez ta increibel cu awe AVP kier mehora e infrastructura y condicionnan social den tur bario pa mehora calidad di bida di nos ciudadanonan, pero ta lubida cu nan tabata tin mayoria bario na Aruba bandona durante e ultimo 8 añanan y a concentra solamente riba proyectonan grandi, manera Linear Park, Green Corridor y Watty Vos Boulevard y cu e unico meta pa haci show y yena wowo di pueblo cu e proyectonan aki. Y pa completa e incapacidad di politiconan di AVP, awe nan kier haci Aruba independiente di energia fosil, siendo cu durante 8 aña practicamente no a ehecuta proyectonan concreto riba e tereno aki, pero nan a concentra solamente na organisa conferencianan green y crea un supuesto hub cu Latino America. Hecho ta cu mayoria di e logronan riba e tereno aki ta data caba for di Gabinete Oduber, cu a bin cu e molinanan di biento na Vader Piet, e plantanan di awa Seawater Osmosis y di coriente Recip.

Locura y mas locura

Awe e plan fantasma di AVP ta encera tambe diversificacion di nos economia, siendo cu debi na nan incapacidad pais Aruba ya tin tres aña consecutivo cu un crecemento economico negativo. Y ta pa motibo di e mesun incapacidad aki, despues di 16 luna cu a firma pa reapertura di e refineria, te cu awe CITGO no a concretisa esaki y pa asina crea e cuponan di trabao necesario. E locura ta bira completo ora cu e 3 politiconan aki por medio di nan plan fantasma kier pone mas polis riba caya pa reduci criminalidad, pero tabata hustamente e gobierno di AVP aki mes no a cuminsa cu mas klas pa estudio di polis, consecuentemente a percura pa e ola di criminalidad crece y cu esaki te ainda ta azotando nos pais.

Mirando tur e locuranan cu e tres politiconan aki a presenta cerca Informador y pa asina trata di convence cu nan tambe kier carga responsabilidad gubernamental, te ainda MEP no ta mira e motibo pakico AVP a bay yora cerca informador y ta insisti cu ta nan mester ta den e proximo gobierno. MEP kier ta cla den esaki y ta enfatisa cu hamas nos lo bay forma un coalicion cu un partido inconfiabel manera AVP pa ehecuta e plan fantasma aki. Na bon Papiamento ta bisa: Peña saca!.