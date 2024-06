E meta di e encuentro aki ta pa yuda mayornan durante e momento dificil aki, cu un enfoke special ariba bienestar di boso yiu. E anochi informativo aki ta completamente gratis.

Kico por spera? Durante e sesion aki, experto den dinamica familiar y psicologia di mucha y hoben lo comparti varios informacion y consehonan valioso tocante con boso por papia cu boso yiu tocante e divorcio of separacion. Aki tin algun di e punto principalnan cu lo trata:

Comunicacion cu Yiu:

Na ki momento y na cua lugar por informa boso yiu tocante e divorcio.

Tips pa contesta nan preguntanan di un manera honesto cu ta brinda segurancia.

E importancia di un splicashon cu ta cuadra segun nan edad y evita sentimiento di culpa den e yiu.



Sosten Emocional:Strategianan pa minimalisa e impacto emocional di un divorcio riba yiu.Reconoce señalnan di stress, ansiedad of tristesa den boso yiu.Provee un ambiente caminda cu yiu por expresa nan sentimientonan.

Dynamico Entre Mayor Saludabel:

E importancia di colaboracion y comunicacion entre mayornan despues di e divorcio.

Con boso por establece un Plan di Mayor consistente y stabil cu ta pone bienestar di boso yiu central.

Tips practico pa construi un relacion entre mayornan cu respet

Recurso y Sosten:

Un bista di e recursonan local disponibel pa famianan cu ta divorcia.

Informacion tocante consultacion y sosten pa mayornan y yiu.

E importancia di cuido propio pa mayornan durante e periodo di transicion aki.

Pakico e Presentacion aki ta Importante: Un divorcio of separacion di un relacion nunca ta facil, pero cu e sosten y guia corecto mayornan por ta sigur cu nan yiu ta sinti stima, sigur y scucha. E presentacion aki ta ofrece mayornan e hermentnan y conosimiento necesario pa yuda boso yiu pa procesa e cambio aki den un forma saludabel

Registra: Pa participa den e atardi informativo aki, nos ta pidi mayornan pa registra via e QR code of e link https://forms.gle/wBQZaCwYyiT3P4xZ9 obtenibel tambe via nos pagina di facebook.