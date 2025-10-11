Na Plan di Mayor nos ta considera e mucha como un actor activo den e famia. Nos ta papia cu e mucha, no riba e mucha.
Nos intervencionnan pa mucha ta dirigi principalmente riba e bienestar di e mucha, fortaleciendo su voz y resistencia emocional, yudando nan pa amplia nan capacidad pa resolvé problema.
Anteriormente, Plan di Mayor tawata scucha tur mucha entre 6 y 17 aña kende nan mayornan a acudi na Plan di Mayor pa mediacion.
Actualmente nos ta felis di anuncia cu nos lo por atende e mas chikitinan tambe. ��
Den e siman di 22 pa 26 di october 2025, Plan di Mayor a tene su di dos edicion di KIES training.
KIES ta nifica “Kinderen In Een Scheiding” — un programa diseñá pa e Expertisecentrum Kind en Scheiding, comproba di ta efectivo, e ta forma parti di e database di intervencionnan efectivo di e Nederlands Jeugdinstituut.
Den e intervencion di grupo KIES, minimo 5 y máximo 10 mucha ta drenta un trayecto bou di guia di 2 KIES coach.
E gran valor di e programa ta cu muchanan ta den grupo cu otro di nan mesun edad, nan ta mira cu nan no ta nan so, y nan ta siña di otro.
Ademas, e mucha ta siña reconoce su rol den e separacion di su mayornan, sin tuma culpabilidad ni responsabilidad cu no ta pertenece na dje.
Na aña 2023, 38 profesional na Aruba a ricibi e formashon pa bira KIES coach pa e categorianan di mucha (7–12 aña) y hoben (13–17 aña).
Den september 2025, e Expertisecentrum Kind en Scheiding a regresa na Aruba, e biaha aki pa forma coaches pa e edadnan mas chikito: peuter (0–3 aña) y kleuter (4–6 aña), ademas di e grupo di mucha y hoben.
Durante e siman di formashon, 16 profesional a ricibí entrenamiento di KIES den tur e categorianan: 0–3, 4–6, 7–12 y 13–17 aña. ��
Na Plan di Mayor, muchanan di 6 aña pa 17 aña ta keda cu e oportunidad pa papia cu un KIES mediator y traha nan Plan di Mucha, expresando nan pensamentonan y deseonan pa nan mayornan y e separacion.
Cu e training adicional aki, nos tin awor coaches prepara pa guia muchanan di 4–6 aña den e Plan di Kleuter, pa asina e mas chikitinan tambe por papia cu un KIES mediator.
Pa muchanan di 0–3 aña, Plan di Mayor ta guia e mayornan mes pa traha un jaarplan adapta na e fase di e mucha:
● Embaraso: bishita na doctor, echo, y participacion di e otro mayor na e parto. ● Baby: contacto continuo cu ambos mayor, mesora cu nan ta separa.
● Toddler: ritmo, structura, y contacto cu tur dos famia.
● Peuter: retrato di ambos mayor, momentonan di wissel, cuido y contacto.
Plan di Mayor ta hopi orguyoso y agradecido pa tur profesional cu a ricibí e formashon di KIES. E ta un paso mas pa sigui brinda ayudo y guia na muchanan cu ta pasa den situacionnan di separacion y divorcio. ��
“Na Plan di Mayor e mucha ta keda central, pasobra su bienestar ta nos prioridad.”