Vakantie Grandi ta na porta y hopi mayornan separa ta haya nan mes confronta cu un reto adicional: con bo ta traha un plan di criansa comparti cu ta husto pa tur hende y mas importante husto pa e yiu?

Segun Plan di Mayor Aruba, e temporada di vacantie grandi no mester ta un tema di discusion, pero un oportunidad pa mayornan brinda nan yiunan memorianan agradabel den ambos hogar.

Con por organisa e plan di criansa pa Vakantie Grandi?

Papia ariba e tempo comparti, na tempo: No warda te na e ultimo momento pa haci palabracionan ariba temanan manera, biahe, actividadnan, unda muchanan lo keda, vakantie camps nan etc. Un criansa comparti funda ariba respet, ta rekeri comunicacion habri y claro cu un planificacion di antemano pa mitiga e expectativa pa e temporada aki.

Acuerdonan Scirbi:

Mayornan cu a traha nan plan di criansa comparti na Plan di Mayor, sa cu un di e formanan pa evita conflicto ta, pa tin e acuerdonan concretiza. Cu guia di e mediador mayornan ta trece na mesa e puntonan importante cu ta encera e criansa di nan yiu y e tema di vakantie, y biahe tambe ta topiconan cu ta wordo palabra. Ora mayornan tin claridad ariba e momentonan manera vakantie, compartimento di dia y mayornan acorda ariba e procedura di biahe cu muchanan, e ta preveni tension y discusion y ta duna claridad na mayor y yiu.

Duna e mucha un voz: Muchanan mas grandi por tin deseo propio manera bai un camp, keda cu un amigo, of keda mas tempo na un di e mayornan. Scuchando e mucha, ta lague sinti cu su opinion tambe ta conta.

Promove contacto continuo: Apesar cu den vakantie grandi tin mas tempo liber y flexibilidad, e mucha mester sinti e presencia di ambos mayor. Mantene e rutina crea y pensa na manda potret, yama regularmente, y inclui e otro mayor den e decisionan importante concirniendo boso yiu.

No papia di asuntonan legal of financiero cu muchanan: Vakantie ta pa pasa un tempo ameno cu bo yiu(nan) y reconecta. No discuti cu nan kico e otro mayor a paga of no a paga, of cua ta e acuerdonan legal cu boso tin. Nan no mester sa e partinan aki.

Respeta limite di otro: E mayor cu ken e mucha ta kedando serca dje ta tuma encargo di e yiu y su bienestar. Ora nan ta cu nan otro mayo, e persona ey ta maneha esaki. Lo ideal ta pa mayornan establece e reglanan comun, norma y balornan bou cua mayornan ta comparti e criansa y respeta e maneho na cada hogar, evita di pone e yiu(nan) den un situacion di tin cu scoge un banda. Esaki ta yuda yiunan pa sinti mas stabil den boso criansa comparti. Nan tin derecho pa stima boso tur dos.

Corda di cuida bo mes: Si bo yiu(nan) ta di biahe cu nan otro mayor, e ta bo oportunidad pa reconecta cu bo mes. Priorisa tempo pa bo mes, haci cosnan cu bo ta gusta, y duna bo curpa y mente un momento di pauze. Practica di autocuido ta percura cu nos ta e mihor version di nos mes pa nos mes y nos yiu(nan).

PLAN DI MAYOR ta desea Muchanan y Mayornan un dushi vakantie: Plan di Mayor Aruba ta enfatisa cu vakantie grandi mester ta un temporada placentero y no uno di stress. Nos ta aki pa yuda famianan scucha otro, logra acuerdo, y pone e bienestar di e yiu na prome lugar.

Pa Mas Informacion of Asistencia por tuma contacto cu nos na:

Loket Plan di Mayor Aruba

📍 MFA Santa Cruz (Segundo Piso)

📞 +297 280-0025 / Whatsapp: 5696871

📧 [email protected]

🌐 WWW.PLANDIMAYOR.ORG