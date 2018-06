Plan di Maneho di gabinete Wever Croes cu proyecto Polis di Bario pa acerca na pueblo

Conforme cu plan di maneho cu a wordo aproba pa parlamento varios siman pasa den presupuesto, segun e acuerdo di gobernacion, ta bezig pa reintroduci e concepto di polis mas cerca di pueblo cu reactivacion di oficina di Polis di Bario. Minister di Husticia Andin Bikker cu e desaroyo.

Danki e colaboracion di Minister Otmar Oduber y na FCCA tambe cu a pone bek tur e oficinanan aki cu hopi biaha a wordo bandona y hasta wordo cera. Awo nan ta disponibel na pueblo y a cuminsa reactiva nan un pa un, e ta bay ta un ciclo.

Desde cu a haci anuncio di e proyecto aki a haya diferente peticion di personanan cu ta hopi contento cu e iniciativa aki y ta pidi entre otro pa reactiva e oficina na Noord y otro barionan. Ta peticionnan cu a bin for di hendenan cu ta biba den e cercania di e oficinanan aki y un di nan ta Angela cu a experiencia efecto positivo y Ministerio di Husticia ta cumpliendo cu pueblo riba esaki.

Tambe ta bay cuminsa cu e postnan ken cu hopi dificultad a keda habri, ta bay apoya nan y duna reconocimento na e polisnan cu a keda traha aden aña aden aña afo. E concepto ta bin di e manera ora cu tin e polis cerca den e bario ta wordo introduci na e post y eynan e lo bira e punto di contacto entre pueblo y e bario pa tur hende sinti nan mes mas sigur .

Sigur e sistema aki a wordo aproba y introduci na Reino Hulandes y otro luganan y ta un bon momento pa introduci esaki. Mester corda cu desde un di 1 di Juni a wordo poni den decreto cu polisnan ta haya bek nan poder pa controla e ley di admision door di e situacion fastioso cu problemanan social na Venezuela cu ta desborda y a yega di afecta Aruba.

Hopi biaha e sindicato di Polis a yega di boga pa logra esaki bek. Den todo caso ta keda duna cursonan pa loke ta trata e maneho nobo cu a reintroduci y asina cumpli cu e meta cu pueblo y nos bishitantenan por sinti mas sigur. Y esunnan cu ta bin bishita ta bonbini pero esunnan den status ilegal of cu a drenta den forma cu no ta permiti polis tambe lo actua cu control riba esaki.

Finalmente Polis di bario ta bay ta disponibel pa 8 ora. E lo wordo evalua pa constantemente laga agentenan na postnan y na final di dia ta bay tin respons time den diferente puntonan strategico den caso si ta mas cerca cu e post, un otro unidad por bay mas lihe pa atende un suceso cu por a presenta, segun minister di Husticia, mr. Andin Bikker.

