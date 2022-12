Aruba Trade & Industry Association (ATIA), tuma nota di e relato di Premier Evelyn Wever-Croes, y tin cu informa comunidad cu nos ta lamenta cu ta purba crea apoyo politico, pero e berdad a wordo presenta parcialmente y ta husa ATIA su nomber pa esaki. Ta nos obligacion pa informa comunidad di Aruba loke di enberdad a pasa y nos posicion riba e plan fiscal 2023.

Comunicacion cu Gobierno di Aruba (GoA)

MinPres ta informa cu tawata tin reunion cu cohuntamente cu ATIA. Mester informa cu si esaki ta berdad, pero e reunion aki tawata 5 november 2021, pues mas cu 1 aña pasa. Ariba 26 januari 2022, ATIA cohuntamenta cu otro gremionan Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) y Comerciante Uni Aruba (CUA), y tambe Camara di Comercio (KvK), a manda un carta expresando nos preocupacion pa cu e proceso pa introduci un reforma fiscal pa un sistema di BTW. Nos a manda e sigiuente cartanan despues di e prome sesion informativo ariba 23 februari 2022 cu Directora di DIMP a duna stakeholders, sin haya oido di GoA of Directora di DIMP:

4 maart 2022 dirigi na Directora di DIMP cu cc na MinFIC, MinEZCDO, y MinPres

23 maart 2022 a presenta nos (grupo di 4) posicion oficial.

28 maart 2022 dirigi na Directora di DIMP cu cc na MinFIC, MinEZCDO, y MinPres

20 april 2022, a presenta cartanan y posicion oficial na TWO unda nos a cc Directora di DIMP, MinPres, MinFIC, y MinEZCDO

Despues di e di dos sesion informativo di DIMP ariba 10 mei 2022, tres luna despues di e prone sesion, nos a manda un carta ariba:

17 mei 2022 cu nos sugerencianan pa Ministerraad cu cc na Directora di DIMP, CAFt, y TWO.

11 juli 2022 e grupo a manda un carta atrobe pa expresa nos preocupacion cu nos no a haya oido y ni un update desde 10 mei 2022.

Na augustus GoA a anuncia cu no lo bin un reforma fiscal pero lo bai na aumenta BBO pero otro medidanan cu a wordo sugeri pa e reforma fiscal si lo wordo implementa. Ariba 18 augustus gremionan y KvK a reuni cu MinPres y Vice-Prome Minister, pero MinFIC y MinEZCDO no tawata presente. Den e reunion aki BBO na frontera a bin na remarke como un sugerencia pa no hisa BBO. Lo amplia mas riba esaki mas abou. Tin cu indica cu ATIA a manda un relato ariba e anuncio di GoA ariba 19 augustus titula “Aumento den BBO ta un solucion facil, pero no corecto”.

Ariba 13 september, 2022, a manda un carta atrobe pa MinFIC y Directora di DIMP, cu cc na MinEZCDO, MinPres y Director di Aduana. Riba e carta aki Directora di DIMP a informa e grupo riba 14 september 2022 via e-mail, cu ora ta asina lew y tin un mandato oficial, e grupo lo wordo informa debidamente, pero te dia di awe nos ta wardando.

ATIA a manda un carta pa MinEZCDO Minister G. Wever ariba 15 september y nos a haya un reunion ariba 21 september 2022 unda nos a puntra dicon GoA a tuma e decision pa aumenta BBO y tambe nos preocupacionnan ariba esaki. Pues ta importante pa comunidad por mira cuanto carta y relato mester a wordo manda prome cu por a haya oido di un Minister. Desde November 2021 a informa cu pa introduci un BTW mester di tempo amplio no solamente pa prepara comercio pero tambe DIMP pa por efectua un cambio grandi asina. IMF mes ta recomenda minimo 18 luna pa un implementacion corecto y efectivo.

Aumento di BBO

Ariba un aumento di BBO, tin cu informa cu ATIA no ta un proponente di esaki. ATIA tin añas ta expresa cu un sistema di BTW ta uno, si e wordo implementa corectamente, mas husto cu lo hisa cumplimento (compliance) pa cu pagamento di impuesto. Pero den mes un rosea tin cu bisa cu e sistema mester ta uno facil cu un base amplio, sin hopi excepcion. Tin cu indica tambe cu no ta un gremio a sugeri pa hisa e BBO, pero esaki a wordo publica den un relato di KvK ariba 28 juni cu “comerciante no por carga e BTW”. Tin cu remarca cu enberdad awo no ta oportuno pa introduci un BTW, no solamente paso e lo ta hopi laat pa hasi esaki pero tambe ATIA ta consiente di e efecto inflatorio cu esaki lo tin riba nos mercado.

BBO na frontera

Tin cu indica cu ATIA ta un proponente di BBO na frontera pero solamente pa un periodo transistorio te cu e reforma fiscal tuma lugar pa un sistema di BTW y cu e BBO na frontera ta wordo aplica pa tur commerciante mes un cos (“gelijkheids beginsel”). Como gremio nos mester haya mas aclaracion, riba cua productonan lo tin excepcion pa no paga e BBO of cu por cobra e BBO bek na DIMP, paso ta wordo papia di “handelsgoederen”, pero no kico tur ta cai bou di esaki. Un BBO na frontera lo nivela economia, paso awo tur hende cu ta dicidi di importa producto riba nan mes tambe lo mester paga un BBO, mescos cu un habitante cu ta cumpra producto local.

Compliance

MinPres ta informa cu enberdad cobranza di un Impuesto pa cu Airbnb ta un area di preocupacion, pero tin gremionan cu algun aña caba ta purba yuda cu esaki, pero a tranca ora di firma un MOU cu DIMP. Area nan cu nos ta mas concerni cune ta cu e cumplimento (compliance) cu pagamento di BBO ta na 60%. Pues solamente 60% di comercio di Aruba ta pagando nan BBO debidamente. Como un gremio commercial nos ta para cu tur compania y sigur nos miembronan mester cumpli cu ley. Ta pa e hecho aki mes nos como gremio a bisa cu hisando e BBO bo ta “straf” esunnan cu si ta cumpliendo, enbes di bai tras di esunnan cu no ta cumpliendo cu ley cu lo ta e solucion mas husto.

Finalmente tin cu expresa cu tin varios punto cu nos no a haya acalarcion riba dje unda cu nos tawata tin hopi preocupacion of sugerencia con pa implementa riba un manera mas miho. E relato aki di ningun manera mester wordo interpreta cu ATIA ta proponente di e plan fiscal manera e la wordo presenta na parlamento. Nos expertonan ta trahando duro riba nan analises y ATIA lo saca nos posicion oficial pronto.

E plan fiscal mester drenta na vigor pa 1 januari, 2023, pues aki 24 dia. Ki dia DIMP lo cuminsa informa comercio y comunidad en general ariba e cambionan? Paso tin cu corda cu dianan di fiesta tambe ta den porta, y por a nota cu tin cambionan cu a wordo presenta den pasado como un incentiva pa full comunidad cu den e ley final cu no ta asina por ehempel e Inkomsten Belasting.

