Plachi di number di taxi legal ta yega te cu TX-450

Na e momento nan aki Departamento di IMpuesto tin registra pa loke ta trata TX, te cu 450. Esey ta e registro oficial. Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto, DIMP ta amplia.

Segun Sra. Romano, si un tx- 451 esey ta un number falso. Ta pidi e publico en general cu si nan mira un number di TX riba 450, dus 451 of mas halto, ta consehabel pa acudi of yama polis mesora pa nan por tuma pasonan contra doño di e vehiculo.

Departamento di Impuesto tin un compania cu ta entrega e plachi di number y e ta autorisa pa entrega e plachi di number di DIMP. Cualke otro compania cu ta trahando plachinan di number, ta haciendo esaki ilegalmente. Si acaso tin personana cu sa di esaki, ta consehabel pa pone Departamento di Impuesto na altura.

Pa loke ta taxi, te ainda Departamento di Impuesto tin te TX-450 registra. Si acaso un persona wordo otorga un vergunning door di DTP. Na momento cu e persona haya su vergunning, e mester acudi na DIMP pa registra su auto y tambe pa e por haya un number di TX. Pero na e momentonan aki, DIMP no tin e numbernan TX 451 bay ariba pasobra cu esakinan ta numbernan cu ta wordo traha via bestelling. Unabes un persona bin cu e vergunning na DIMP, ta bay over na e registra e auto y ta manda bestel e plachi number. E unico compania autorisa pa traha plachi di number, ta un compania local.

Pero si acaso tin un otro compania eyfo, cu ta trahando e mesun plachi cu otor numbernan, e lo ta haciendo esaki ilegal, of ta cooperando na ilegalidad. P’esey ta pidi nan publico en general, cu si nan sa di esaki, pa pof favor laga DIMP sa pa evalua, ya cu e lo encera entrega un keho na Cuerpo Policial pa laga investiga esaki, segun Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto.