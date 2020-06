Plachi A-1 te cu A-4000 lo keda reparti e fin di siman aki na Departamento di Impuesto

Directora di Departamento di Impuesto a anuncia cu lo bay cuminsa cu e di tres fase pa otorgamento di plachi di number 2020, a haya nos cu diferente desavio y e.o pa cu e medidanan pa cu prevencion di contagio di coronavirus y nos no tabata den e estado pa otorga e plachinan di number na e manera cu tabata desea sra mr. Luanne Pieters. A bin ta traha den un manera mas structura unda a duna espacio pa porta parti e plachi di number na esnan cu tabata desea di haya esaki na un forma di delivery.

A parti tur cos den tres fase, e prome tabata departamentonan di Gobierno, companianan, a sigui cu na compania di delivery cu kier a brinda e servicio aki y ainda ta trahando cu cuatro compania y a mira cu berdad por traha hopi mas den cooperacion cu sector priva y publico y awor aki por anuncia e di tres fase. sra mr. Luanne Pieters a menciona cu lo bay parti 4000 plachi den dos dia. Tanto 13 di Juni y 14 di Juni. E horario pa busca esaki ta 9or di mainta pa 3 or di atardi NON STOP. Lo bay tin instruccionnan debi cu nos tin cu mantene na e distanciamento social. E lo ta un sistema di drive thru caminda e automobilista su plachi di number ta na turno y no mester baha for di auto y nos no lo permiti aglomeracion na pia. Diasabra lo ta A-1 te cu A-2000 na ta turno y diadomingo A-2001 te cu A-4000. No por busca otro number ta solamente esnan menciona.

E cumplimento di pago di impuesto di vehiculo di motor unda 83% a cumpli cu nan impuesto y ta algo di aplaudi y mirando cu nos ta atendiendo cu e responsabilidad di impuesto. Nos tin 13.5 % cu no a cumpli mes, y ta representa di 12.059 plachi cu no tin pago mes. Un total di 89023 plachi registra den nos sistema. Entrada di impuesto di vehiculo di motor ta representa un 20.8 miyon florin den caha di Gobierno y departamento di impuesto di un rol importante ora ta trata caha di gobierno.

Comments

comments