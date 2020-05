Pizeria ainda habri despues di 9 or anochi pasobra a haya OK di hefe halto di Polis

Informacion cu a yega cerca MAS NOTICIA ta bisa cu diahuebs anochi, durante un control di patruya policial despues di 9 or anochi pa wak si tur negoshi a cera nan porta, abase di e ley cu tin actualmente pa loke ta crisis a topa cu un pizeria habri. E oficialnan di e districto pabou di brug a baha y bay atende cu esnan den e negoshi pa traha un proces verbal. Un manager di e negoshi ta informa e polis cu warda, nos a haya permiso di halto superior cu nos por t’ey y habri den e negoshi ainda despues di 9 or anochi pa termina cu nos trabounan cu falta. Y esaki algun trahado di e pizeria a confirma tambe despues di a busca e informacion.

Esaki a cay un baño di awa frieu cerca e oficialnan. Pasobra si kier multa pa esnan cu no ta cumpli y bin cu regla pa tur negoshi mester hacie pa tur y no cumpli cu un so pasobra 10 or anochi TDQ ta cuminsa y no ta permiti pa ningun hende ta riba caya sin e papel di trabou.

Na mas cu un ocasiona mandatario y esnan den conferencia a informa cu negoshi tin cera 1 ora prome si mester haci e trabou di limpiesa pa asina e trahado por ta na su cas 1 ora prome cu TDQ cuminsa y sin haya problema. Pero pa un prensa a haya permiso pa ta riba caya prome dia tabata un fin di mundo y atakenan, awor pa un negoshi cu mas cu 5 empleado laborando e anochi despues di 9 or si tin permiso, mientras cu pueblo tin cu ta paden minuutnan prome cu 10’or.

Ni maske cu e polisnan bay reclama na Sindicato bo tin un sindicato cu no ta bringa leiding tur ora, debi cu tin algun ta previligia door di alto funcionario, mes un caso ora polisnan a bay protesta pa e uniform blauw pa e temporada di coronavirus aki, algun miembro di sindicato NO a para tras di e polisnan, debi cu no por bay contra na esun cu ta faborece pa puesto. Na hopi ocasion polisnan ta aserca nan sindicato pa cierto preocupacion pero no por bringa contra leiding informacion yega na nos redaccion.

