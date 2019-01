Pista di Airport a keda cera pa 2 ora y varios avion mester a bay Curacao

Relaciona cu e Bom Melding y e melding di Droga dialuna pa 4 or atardi a pone cu investigacion profundo a start riba dos avion un di sunwing y e otro cu tabata staciona caba. Mas di 300 pasahero a keda controla y baha for di avion. Airport a cera e pista completo unda ningun avion por a aterisa of lanta. Avionnan cu mester a yega Aruba a keda desvia pa Curacao cu ta un total di cinco avion. For di Curacao a compronde cu cos a tranca debi cu no tabata tin luga pa tur e avionnan riba pista na Curacao. E BOM Team di cuerpo policial a lista ambos avion y pa 6 or atardi ambos avion a keda clear. Y e momento ey a cuminsa cu e preparacion pa operacion sigui normal bek na Airport.

