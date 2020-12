Piscina Olimpico Roly Bisslik y Community Pool ta habri

Piscina Olimpico Roly Bisslik y Community Pool ta anuncia cu despues di basta dia, ta habri un biaha mas pa publico por presencia training y tambe por ta presente durante evento nan deportivo di Natacion.

Tur esaki ta posible awor cu e cambio nan cu a wordo hasi den e ultimo

Protocol General di Deporte Version 7.0, 25 november 2020.

Desde 25 di november 2020:

Prohibicion di aglomeracion (samenscholingsverbod) no ta aplicabel ora di haci deporte tanten no tin un multitud grandi di partcipacion

Ta permiti publico durante training y evento deportivo

cu un maximo di 4 hende por sinta hunto

mas cu 4 hende por sinta hunto, si tur ta biba den mesun hogar

e gruponan den publico mester mantene 1,5 meter di distancia fisico for di otro

Mondmasker ta:

Recomendabel pa tur coach/trainer pa deporte paden y pafo. Ora cu NO por mantene distancia fisico di 1,5 meter, ta obligatorio bisti mondmasker.

Tene cuenta y respeta cu facilidad, scol, of e organisacion por exigi medida mas stricto riba uzo di mondkapje

Ta obligatorio pa publico ora di entrada y prome cu yega na e asiento di un evento of training usa handsanitizer

