Piscanan morto na Spaans Lagoen no tabata door di contaminacion

Marinebioloog Byron Boekhoudt ta splica riba un desaroyonan di e piscana morto haya den Spaans Lagoenweg, caminda cu despues di a haya informacion cu tin un candidad di pisca morto den lama alarma a ser bati pa tur departamentonan por a yega na Spaans Lagoenweg. Tanto Santa Rosa, WEB Aruba NV, Directie Natuur & Milieu a yega na e luga pa asina efectua e controlnan necesario.

Sr. Boekhoudt a sigui bisa cu ta importante pa raporta cosnan asina pa tur hende check na tempo pa ta sigur di tur cos. Ora cu nan a yega na e sitio, prome cos cu nan a constata cu no ta contaminacion di afo, ya cu tabata tin piscanan bibo. A bay over e ora na check e awa, ya cu tabata tin como 15 pisca den un area chikito. Mayoria tabata piscanan cu a wordo traha caba cun’e caba, stoma habri, etc. Prepara pa bay panchi. Kico por a pasa, Sr. Boekhoudt no sa, of ken lo por a tiranan na awa. Esaki sigur ta di lamenta, ya cu e no ta e forma ideal, ya cu e ta trece cierto panico den comunidad. Aunke cangreu of piscanan ta tum’e na forma natural. Pero e no ta algo pa haci. Sr. Boekhoudt a enfatiza cu no ta trata di contaminacion.

Na e sitio trahadonan di WEB Aruba NV tambe a yega na e sitio, cual Sr. Boekhoudt ta aprecia ya cu tur instancia a uni na e momento ey pa assess e situacion. E miho manera ta pa warda e pisca den freezer y ora cu trucknan ta binn pasa pa bay cu sushi, e ora e ta tir’e den sushi. Asina ta evita e holor malo cu esaki por trece cun’e.

Si Aruba ta prepara pa cualkier caso di contaminacion, lo ta bon pa Rampenbureau pa cualkier tipo di protocol cu por existi. Ya cu si ta trata di un contaminacion, ya esaki ta cay bou di protocolnan y ta bisti trahenan special prome cu drenta awa. Salubridad Publico mester ta prome na e sitio den un caso asina, segun Sr. Boekhoudt. Mas informacion e no por a duna ya cu segun su mesun palabranan, e no ta wordo involucra den casonan asina.

