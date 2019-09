Piscadornan di Rancho preocupa cu kico lo bai pasa cu pier caminda nan botonan ta mara

Sr. Clifford Rosa presidente di Fundacion Rancho ta duna di conoce cu tin un preocupacion andando for di basta tempo caba y esakinan no ta hayando oido manera ta desea. Ta for di 2018 caba a entrega un peticion na e minister di infrastructura riba kico ta bai pasa y e tempo ey no tabatin desaroyo di e hotel cu tin dilanti di e pier, pero despues di esaki a bin desaroyo di e hotel aki, esta ex-Mar Azul. Como organizacion ta sinti cu no ta haya informacion of respuestanan satisfactorio cu por bisa cu e piscadonan y tur esnan cu tin nan boto mara na e pier aki lota contento cu loke nan scucha. Y esaki a pone Fundacion Rancho den un posicion mucho mas fastioso aworaki y a haci un yamada di preocupacion y toch asina mes riba mesun dia ta haya un reaccion caminda Centro di Pesca Hadicurari ta willing pa bin sinta cu e piscadonan y pa duna contesta probabelmente riba tur e preguntanan cu e organizacion y piscadonan tin. Sr. Rosa a mustra cu segun investigacionnan semper a duna di compronde cu en principio tur loke tin na Aruba ta pertenece na pais Aruba te ora cu yega den un acuerdo. Den e caso aki DOW y Land Aruba a yega na un acuerdo cu APA pa duna APA e oportunidad pa mantene e luga aki, esta un “beheer overeenkomst” pero camind e ta garantiza e acceso na e piscadonan na e pier y vecindario. Dus akinn ta wak cu ta full un entorno rondom di e area mester wordo laga accesibel pa e piscadonan y cu esaki tambe tur e hendenan cu ta bin pa cumpra pisca tambe eynan. Y esaki ta algo cu ta sagrado ya ta cosnan cu a pasa hopi aña pasa caba y berdad ta respeta APA mirando cu e ta e autoridad portuario, pero semper y cuando tin un comunidad serca di e parti aki y e punto ta cu tur e desaroyonan cu a sosode, hopi biaha e comunidad tabata envolucra den dje. Y awor e ta bira algo cu mester bai tene cuenta cune pasobra si e comunidad den vecindario no wordo inclui den e desaroyonan aki, e ta bira tiki peligroso. Pasobra ya con e comunidad den sercania lo sigui transita den su mesun area anto ta esakinan ta trece un sabor amargo y historia semper a demostra cu e comunidad den vecindario semper mester a lucha pa su “pertenencianan” y den e caso aki, mirando e desaroyo cu ta biniendo no por kita afo cu mester sigui lucha pa mantene un parti di e herencia historico kenda conserva y asina garantiza esaki pa generacionnan cu ta bini. “Y sigur un dia APA lo no mester t’asina grandi den su cura y oor ta un tiki mas chikito mirando cu sistemanan mundial ta cambia, e reglanan di ISPS ta cambia y no t’asina cu mester keda sera of haci e cura mas grandi. Pero a cambio bo por haci bo cura mas chikito y duna acceso di bo comunidad na e areanan cu en principio ta pertenece na e comunidad”, Sr. Clifford Rosa a declara. Pa tal motino a yama un reunion dor di piscadonan hunto cu Centro di Pesca Hadicurari Diahuebs 19 di September pa 6’or y tambe e ta un reunion pa sera conoci cu e directiva nobo di Centro di Pesca Hadicurari y nan vision tambe y tambe con nan ta mira e situacion cu e piscadonan di Rancho ta pasando aden. Mester corda cu e pier aki ta un inversion cu Hadicurari mes a haci riba un propiedad cu ta di APA y tur esaki a bai segun palabracionnan verbalmente. Anto esaki, segun Sr. Rosa, ta demostra e union cu tin pa haci desaroyonan pa bai dilanti pasobra nos tur sa cu hopi biaha pa warda riba cosnan oficial, esakinan lo tarda hopi. Anto e ora den esaki por a mustra cu como Fundacion Rancho a pone departamento di Santa Rosa, APA, Centro di Pesca Hadicurari hunto y por bisa cu tempo ey Sr. Rosa mes tabata forma parti di Hadicurari, e no tabata un proceso facil, pero Hadicurari a haci su inversion y aworaki tambe e piscadonan ta haci pregunta ta con ta mantene of kende ta bai mantene. Pues tur e preguntanan aki tin, pasobra piscadonan kier pone luz, kende ta pone, kende ta page dus tur e cosnan aki ta preguntanan cu nan tin y lamentablemente Fundacion Rancho no tin respuesta pa nan.

