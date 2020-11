Piscador: ‘Lama no ta pa tur hende, y no ta dispensa niun hende’

Ayera na Santa Rosa, tabata tin un evento ameno organisa pa otorga prome permisonan oficial pa piscadornan cu harpun por haci esaki awor na un forma mas organisa y responsabel. Joël Tromp, un di e piscadonan cu a firma pa su permiso ayera cu 30 aña den piscamento, ta splica cu pa basta aña caba a bringa e cos aki pa e bira un realidad, pasobra e tabata existi caba den algemene politie verordening, tin decretonan cu a bin riba dje cu el a bira ilegal. Cu esfuerso di gobierno y propuestanan di piscadonan a bin cu ne durante diferente reunion y encuentro cu otro, a keda lucha te na final cu awor e ta un realidad.

“Nos por tira mas trankilo awo, bo por bin cu bo pisca y bende esaki, yuda otro hende, trece e pisca pa comunidad mes awor tambe”, segun sr. Tromp.

Diferencia entre piscamento y pisca cu harpun

Piscamento y tiramento cu harpun ta full otro. Hopi hende ta contra e tiramento pero segun sr. Tromp: ‘esey no ta problema pasobra nos por educa nan y siña nan kico e ta.” Hopi hende ta contra pasobra nan no sa kico ta spearfishing. Den casi 50 pais rond mundo- cu ta hopi mas avansa cu Aruba -ta haciendo e tipo di piscamento cu harpun aki pa basta tempo. No ta algo cu a bin ayera y si bo wak bon den paisnan rond mundo tin competencianan grandi di spearfishing.

Ora bo ta pisca den boto ta dificil tin biaha pa wak kico bo ta bay pisca, pero cu Harpun bo por wak kico bo ta tira y e ta hopi mas safe, y si no tin pisca bo por bay siguiente dia te ora bo haya bo pisca e ora. Sr. Tromp ta bisa cu ta importante pa generalmente tur hende sigui e reglanan stipula pasobra disciplina, sigui regla y concentra riba kico bo ta haci ta factornan importante pa un piscado. “Pasobra lama no ta pa tur hende, lama no ta dispensa niun hende. P’esey nos ta pa educa y siña otronan cu no sa. Mayan nos no t’ey, den futuro nos otro generacion di hendenan ta sigui cu ne cu mas conocemento”, segun sr. Tromp

