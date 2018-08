Piscadonan di Savaneta no ta di acuerdo cu binida di Parke Marino

Diasabra ultimo tabata tin un reunion cu tur e piscadonan di Savaneta pa mira kico nan ta bay haci cu e Marine Park.

Sr. Bislip ta mustra Minister Otmar Oduber a dicta cu nan ta esunnan cu ta dicidi e ley cu ta bin. Pero cosnan no mester ta asina, segun sr. Bislip, kende ta bisa cu nos Arubianonan mester dicidi tambe kico ta wordo haci na Aruba. E reunion a wordo yama tambe p’e hecho cu nan no a wordo yama pa esunnan cu a organisa reunion siman pasa. Sr. Bislip ta sorprendi cu durante dicho reunion ningun decision a wordo tuma, ningun pregunta a wordo contesta, etc. Sr. Bislip ta sinti cu mester pone presion riba Gobierno si nan insisti den continua cu e proyecto di Marine Park. E Marine Park mes no ta cla ainda. Actualmente e ta den un proceso. E piscadonan no ta di acuerdo cu loke Gobierno kier haci. Sr. Bislip ta bisa cu Marine Park ta un luga cu turista ta por bay den dje. Tin luga cu mester paga 15 dollar pa boto, 5 dollar pa cabes cu ta den e boto, y tin stakanan cu mag di mara so, no mag di tira hanker. Dus Marine Park ta un cos pa turista y e piscanan cu ta cabando cu nan ta purbando di trece bek. Esey ta e meta di un Marine Park, pero sr. Bislip no ta di acuerdo pa trece esaki den un sitio cu piscadonan ta pisca, mientras un parti di Aruba nan ta laga habri cu nan ta mata tur e piscanan cu ta bin pa pone webo. Sr. Bislip ta sinti cu e Minister concerni mester yama cada districto cu tin piscado pa dicidi con ta regla e asunto aki, pasobra nan ta biniendo cu demasiado cos na Aruba. Poco poco nan ta kitando hende di piscanan fresco cu ta bin di nos awanan pa remplasa esaki cu piscanan di freezer cu ta bin di exterior, pa cual e piscadonan ta completamente contra di dje. Piscamento na Aruba ta hopi chikito. Tin hendenan cu ta pisca y bende esaki un tiki placa pa yudanan. Como Aruba ta birando hopi caro, hopi hende ta busca maneranan pa gana un tiki cen pa nan por mehora nan bida.

Segun sr. Bislip, Minister Oduber a bisa cu e ta topa cu tur e piscadonan di cada districto na September. E ta spera cu esaki no resulta den un otro gañamento. E ta mustra cu e piscadonan no ta contra Marine Park, pero e mester wordo haci di un forma cu no ta crea un problema p’e piscadonan di e forma cu cuminsa importa piscanan di freezer pa comerciantenan bende. Sr. Bislip ta spera cu piscadonan por haya respaldo di pueblo Arubano. Esaki no ta politica, sino e derecho di cada un pa traha pa su pan di cada dia.

