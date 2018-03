Piscado no kier a duna personal di watersport su palapa bek

Central di polis ta dirigi un patruya pa e compania di watersport “Pair of Dice”, na altura di Moomba Beach pa un asistencia. Na nan yegada polisnan ta papia cu e personal di e watersport y nan ta declara cu un di nan palapanan a bula bay den lama. Pero nan a wak un boto piscado a saca e palapa for di lama y a trece tera.

A resulta cu ora cu e piscadonan a yega tera bek, e doño di e boto no tabata kier a entrega e palapa bek na e personal di watersport. Segun e doño di e boto, el a haya e palapa ariba lama y cu e palapa ta di dje awo.

Personal di e compania di watersport a reconoce e doño di e boto piscado, pero no tabata sa su nomber mucho bon. Pero si nan a duna e polisnan adres unda nan por haya e homber aki. Nan a sigui bisa polis cu e homber a transporta e palapa den un pick up cora. Polisnan a bay na e adres en cuestion y ta haya e palapa ainda den e baki di pick up.

Agentenan a papia cu e doño di e pick up y e palapa a wordo entrega na e agentenan cu a regresa esaki bek na e compania di watersport “Pair of Dice”.

Central di polis a wordo poni na altura.

