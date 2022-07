Un mochi di pisca cu funchi. Of sopi, balchi, of piskechi. Pisca ta dushi y saludabel. Pero pisca ta yuda proteha contra cancer? Wel, no ta conoci ainda si pisca tin relacion directo cu cancer, pero come saludabel ta yuda reduci bo chens di haya cancer.

Hopi sorto di pisca ta contene vitamina B6, B12, selenio y vet omega-3. Pisca vet ta contene hopi vitamina D y B2. Pisca ta contene hopi proteina. Tambe hero, pero menos hero cu den carni.

Pisca y e riesgo di haya cancer

Estudio cientifico di Wereld Kanker Onderzoek Fonds ta indica cu come pisca ta reduci e chens di haya cancer di higra y tripa. Pero e evidencia cientifico aki ainda ta limita. Door di esaki no ta cla ainda si pisca ta proteha contra cancer directamente. Falta mas estudio.

Nos sa si cu hende cu ta come mas pisca, ta come menos carni. Y come hopi carni cora y carni procesa ta hisa nos chens di haya cancer di tripa. Pues di e manera aki pisca ta yuda proteha nos contra cancer.

Sorto di pisca: pisca vet y pisca menos vet (mager)

Pisca vet ta contene mas cu 5% vet. Ehempel ta makreel, haring, sardinchi y salmou. Pisca menos vet (mager) ta contene menos cu 5% vet. Ehempel ta tuna y bacalou.

Vitamina D

Sorto di pisca manera haring, makreel, sardinchi y salmou ta contene hopi vitamina D. Vitamina D ta importante pa weso y djente saludabel. Tambe pa nos musculonan y weerstand. Vitamina D posiblemente ta hunga un rol den prevencion di cancer.

Selenio

Hopi sorto di pisca ta contene selenio. Esaki ta un mineral cu ta traha como antioxidante. E ta proteha nos sanger y celnan. Selenio ta yuda nos schildklier traha bon tambe.

Vet omega-3

Pisca manera haring, salmou, makreel y sardinchi ta contene vet omega-3, esaki ta vet saludabel. E tipo di vet aki ta yuda proteha contra malesa di curason y malesa cardiovascular. E tipo di vet aki ta conduci menos lihe na sobrepeso.

Con frecuente ta bon pa come pisca?

E conseho di Wereld Kanker Onderzoek Fonds ta pa come pisca un biaha pa siman, preferiblemente pisca vet.

Si bo ta desea mas informacion por tuma contacto libremente cu Koningin

Wilhelmina Fonds Aruba, situa na Spinozastraat 9, net patras di Watertoren na

Playa. Tambe por yama nos entre 9.30-12or di mainta na 5820412 of bishita nos

facebookpage Koningin Wilhelmina Fonds Aruba of website www.kwfaruba.org