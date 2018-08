Piratas ta derota Spuiters Mipa 11-10 den un duelo di bataso

Campeonato HEINEKEN fast pitch di Aruba Softball Bond dedica na Wiwi Maduro y Chin Thiel (DFM) a continua riba veldnan na Pos Chiquito. Den categoria AA masculino Piratas a enfrenta Spuiters MIPA den un tremendo partido. Dos baluarte veterano den softball a topa otro pa di tantisimo biaha den historia momento cu Poy Flanegin tirando pa Piratas a faha duro contra Henk Arnold di Spuiters Mipa. Finalmente Piratas ta logra un victoria importante derotando Spuiters 11-10. Piratas 11 careda, 14 hit, 3 error y ta laga 8 coredor den circulacion. Spuiters Mipa 10 careda, 14 hit, 5 error y ta laga 5 coredor na base.

Piratas ta bati di como team 31-11 pa un averahe di 355. Spuiters Mipa a bati como equipo di 33-14 bon pa un averahe di 424. Mihor bateadornan pa Piratas tabata Franny D’Oleo 3-1, William Benitez 2-1, Ever Vivanco 4-3, Jonathan Perez di 4-2 y Johannes Poy Flanegin himself di 3-2 aportando na su propio causa. Pa Spuiters Mipa a destaca na bate Reison Alvarado, Carlos Wester ambos di 4-2, Deyon Peterson y Edmar “Echi” Boekhoudt di 4-3, Gilward Wester 2-1. Poy Flanegin a tira 6 inning pa un total di 104 lansamento, 29 bola, 75 strike, 2 ponche, 0 base por bola permitiendo 8 careda limpi bon pa un ERA di 9.33 seyando e victoria riba su nomber.

Di otro banda Henk Arnold a tira 87 lansamento, 26 bola, 61 strike, 2 ponche, 2 base por bola permitiendo 2 careda limpi pa un ERA di 2.33. Henk a releva Gilward Wester kende no a sera un inning.

Weganan di campeonato lo continua diaranson awor na veldnan di Pos Chiquito cuminsando pa 715pm Black Hawks vs The Prodigies riba veld chiquito y Logros vs Spuiters Mipa riba veld grandi y pa 9pm Black Yoker vs Celebrities y Macuarima Indians vs Piratas. Pues un total di 4 wega diaranson awor na Pos Chiquito. Waak pa Bo tey!!!

