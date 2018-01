Pink lo canta himno nacional na Super Bowl

ENTERTAINMENT

MINNESOTA, Merca- NFL a anuncia cu e strea di pop, Pink, lo interpreta e himno nacional, prome cu e partido di 4 di Februari den e stadion US Banks na Minneapolis.

Justin Timberlake lo tin e espectaculo di half time na su encargo. Super Bowl ta wordo transmiti live pa NBC.

Pink a lansa su di shete album, “Beautiful Trauma” na October. Su senciyo “What About Us” ta nomina pa premionan Grammy cual lo tuma luga fin di e luna aki.

E artista, premia cu e Grammy y Emmy award ta e autor di e exitonan “So What”, “Get the Party Started” y “Just Give Me a Reason”.

