Pink for Life Carnival Group un biaha mas a ranca sali como esun di mas grandi

Aña pasa e Parada di Flambeu a conta cu 7500 participante y e grupo Pink for Life cu Le Groove tabatin 1000 participante como e grupo mas grandi. E aña aki, mientras cu e cantidad di participante total a redobla y alcansa 15 mil persona, e cantidad di participante den Le Groove tambe a redobla y a bira 2000 hende.

E masa di hende a gosa di e musica di soca, e trato ricibi den e grupo y e cuerpo di siguridad extra atento. Antoni Gario, lider di e grupo no tin palabra suficiente pa gradici e sosten inmenso cu a ricibi e aña aki atrobe pa ta e grupo mas grandi den e prome parada di carnaval. E no ta djis pa bisa cu ta e grupo mas grandi, pasobra e tabata bisto diasabra anochi, sino tambe e ta trece un responsabilidad grandi pa por maneha un massa asina grandi di participante.

Pero locual tambe tabata obvio ta, cu e participantenan ta asina pega na e musica soca cu Le Groove so por presenta den e forma mas original posibel, cu tur hende ta baila y gosa riba un ritmo “smooth” di cuminsamento te final. Riba dje, e repertorio varia y amplio cu Le Groove ta dispone di dje a pone cu cada cancion tabata diferente, asina evita cu mester a keda ripiti.

Lamentablemente ta yega final sin por a complace tur hende cu tur e canticanan solicita, ni tampoco e demanda pa mas participacion, pasobra tabatin hende cu a yega diasabra anochi na Dakota pa cumpra T-shirt y drenta parada ainda. Pink for Life Carnival Group tin palabranan di aprecio pa e sponsornan cu ta sostene nan y brinda nan a apoyo necesario pa por sigui desaroya mas musica y presenta un grupo bon anima, colorido y cu hopi ambiente. Un danki special na Nagico Insurances y na JDB Advertising pa e apoyo di semper. Na cada Participante, esunnan di semper y esunnan cu a forma parti di e “Party on the Road” cu Le Groove, Danki, boso ta haci nos KINGS of the Road.

