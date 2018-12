Pinguinnan di Antartica ta coriendo peliger di morto

Scientificonan semper tabata pensa cu e animalnan cu ta biba na Antartica tabata isola for di bacterianan humano cu ta hopi peligroso, pero un estudio nobo ta demostra cu esey no ta e caso mas. Estudionan previo a demostra cu tin bacterianan deriva di ser humano serca e animalnan, aunke esakinan tabata masha abao mes of mas poco mes. Sinembargo, awo a bin descrubi evidencia na gran cantidad di bacterianan humano peligroso serca e animalnan cu ta biba na Antartica.

“Esaki ta prome biaha cu un estudio amplio, riba nivel geografico y especienan di parhanan, cu a wordo haci den Sur di Oceano, cu tin gran cantidad di bacterianan peligroso”, Jacob Gonzalez-Solis, un di e autornan di e estudio, a declara.

E parhanan ta inclui Pinguin a demostra di ta carga bacterianan peligroso, entre otro Salmonella.

E expertonan a tuma muestra for di sushi di alrededor di 600 bestia y e tipo di bacterianan aki nunca prome a wordo descubri serca e bestianan di Antartica. Aunke e bacterianan aki no ta asocia cu e cantidad di mortonan serca e animalnan, nan presencia ta demostra nada otro cu ja e animalnan di Antartica no ta completamente sigur mas di malesanan y bacterianan deriva di ser humano.

“Si e tipo di bacterianan aki a jega caba no lo descarta e hecho cu mas bacterianan peligroso lo jega mas lihe cu nos ta kere. Loke ta nifica cu pronto tur animal di Antartica lo ta contagia”, asina un di e expertonan a duna di conoce. Aunke cu e estudio ta bisa cu ainda e situacion no ta alarmante, toch e ta keda un misterio cu e animalnan a bin di contacto cu e bacterianan deriva di ser humano. Aunke ta pensa cu esaki a sosode via transmision di otro bestianan cu ta den sercania cu por a carga e bacterianan aki, pero tambe di expidicionnan di pasado caminda ser humanonan tabata aserca e bestianan aki. Un aspecto tambe ta e constante bishita di turistanan na e teritorionan remoto aki y pa cual nan ta pidi mas control y supervision. Antes ta poco hende tabata bishita e teritorionan aki pero den ultimo aña’ki esaki a cambia hopi. Durante e periodo di 2016 pa 2017 un total di 44.367 turista a bishita Antartica.

