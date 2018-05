Piloto burachi di KLM deteni na Oslo

OSLO, Noruega – “Nos no kier duna mas detaye di e caso aki, mirando cu tin un investigacion tumando luga. En general, nos por bisa cu KLM tin un regla hopi simpel, pero tambe hopi streng: “Alcohol y pilotia un avion nunca ta bay hunto. Siguridad ta un di nos prioridadnan di mas halto”, segun un vocero di KLM.

Con e piloto a wordo gara, no ta conoci. Detayenan tocante su identidad no a wordo haci publico. Noruega tin un maneho di cero tolerancia.

E corant VG ta bisa cu ta trata di un piloto masculino, di entre 35 y 40 aña. E lo keda cera pa dos siman mas. E sospechoso a contrata un abogado y a apela contra di e sancion. E apelacion lo wordo trata den transcurso di otro siman, segun e corant.

Fuente: De Telegraaf

