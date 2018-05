Piloot lo por tin di haber den desaparicion di avion di Malaysia Airlines

KUALA LUMPUR, Malaysia- E desaparicion di un boeing 777 di e compania Malaysia Airlines, cu dia 8 di maart 2014, mientras cu e tabata cubri e ruta entre Kuala Lampar y Beijing, cu 239 persona a bordo. E avion aki te ainda ta un enigma pa e specialistanan den aviacion. Te cu dia di awa, a aparece solamente algun fragmento di e avion, den diferente parti di e costa di e oceano Indico. E buskeda ta sigui.

Mientras cu ainda no a establece un version definitivo di e catastrofe, expertonan den aviacion a haya pruebanan cu ta mustra cu e avion a wordo manda, di manera delibera, pa lama door di e piloto di e Boeing, cu lo tabata kier a comete suicidio. E ultimo version aki a wordo exponi den e programa 60 minutes di e canal Australiano 9 News.

E prome version ta mustra e implicacion di e piloot

Na 2016, a haya informacion cu Zaharie Ahmad Shah, comandante di e avion, a realisa un vuelo similar den un simulador algun siman prome cu su ultimo buelo. Despues, e piloot a bula for di Kuala Lumpur y despues su ruta tabata perde den e profundidad di e Oceano Indico.

Pakico no a intercepta e avion?

Pasobra cu Shah a hiba e avion riba e ruta di e frontera di Tailandia y Malaysia. Di e manera aki, e no a lanta sospecho entre e militarnan. “Esaki a funciona. E tabata sa cu den un ruta asina, e militarnan no lo aparece y intercepta e avion”, un di e expertonan di 9 News a bisa.

E tripulacion y pasaheronan a keda drumi

Expertonan ta kere cu pa e motibo aki niun pasahero of miembro di e tripulacion cu tabata abordo no a purba tuma contacto via e sistema di emergencia of, senciyamente, scirbi un mensahe di despedida for di su telefonnan a pesar di e cambio drastico den curso di e avion.

Ainda no por bisa cu siguridad cu e piloot ta e culpabel

Sin embargo, pa establece e version final di e siniestro ta necesario pa haya e avion mes y e caha preto. Actualmente, e buskeda ta tumando luga pa e empresa priva ‘Ocean Infinity” cu tin un contract cu e gobierno di Malaysia. Den caso cu e haya e avion, autoridadnan a priminti e compania aki 70 miyon dollar.

