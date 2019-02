Pilgrim’s Pride ta retira 58 mil liber di chicken fillet for di riba mercado

Pilgrim’s Pride ta retirando mas di 58 mil liber di chicken fillet pa posibel contaminacion door di rubber. Taylor Farms tambe a retira 2100 liber di galiña cu foutnan di etiketa, cu tabata contene un substancia conoci pa duna alergia.

E companianan a join Perdue Foods y Tyson Foods Inc. e siman aki den retira productonan di galiña. E Departamento di Agricultura a anuncia e ultimo retironan ariba diabierna y diasabra.

E retiro di Pilgrim’s Pride ta pa chicken filletnan curu produci ariba 4 di januari. E galiña a wordo manda pa Publix Super Markets na Florida pa su servicio di cuminda rapido.

E compania a descubri e problema riba diaranson despues di cu’n empleado a ricibi un keho di un cliente cu a haya rubber den su galiña. No tabata tin informenan di reaccionnan alergico di parti e publico cu a come e galiña, según USDA.

E retiro ta afecta paketenan cu e codigonan 9004101000, 9004101001 y 9004101012-9004101022. E productonan deriva di galiña tin e nr di establecimento P-7091A den e seyo di inspeccion di USDA.

Cualke persona cu a cumpra e galiña mester benta esaki afo of trece bek na e tienda, segun USDA.

E retironan di Taylor Farms ta pa e HEB roasted Roasted Spaghetti Squash cu Alfredo & Chicken, cu incorectamente tabata marca como Chile Relleno y tabata tin trigo den dje, cual no tabata aparece ariba e label. Wheat ta conoci pa causa alergia.

E retiro ta pa e paketenan di 10 ons cu e label “HEB-MEAL SIMPLE CHILE RELLENO” cu fecha di vencimento Feb. 4, Feb. 5, Feb. 7, Feb. 8 y Feb. 9 y codigo di lote TFD025AU4, TFD026AU4, TFD028AU4, TFD029AU4 y TFD030AU4.

E productonan di galiña, cu a wordo produci ariba varios fecha entre Januari 25 – 30, tin e number di produccion EST. 34733 riba e container. E articulonan a wordo manda pa centronan di distribucion y tiendanan na Texas.

E compania a descubri e problema ariba diabierna. No tabata tin informe di reaccionnan alergico di cualke hende cu a come di e productonan cu labelnan fout.

