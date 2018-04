Pildo anticonceptivo pa hende homber: responsabilidad comparti

E proposicion tocante e igualdad di genero a bin pa keda. E posibilidad di e yegada di un pildo capas di blokia e produccion di spera, cu efectonan secundario leve ta habri e cuestion di “ken den pareha mester cuida pa preveni un embaraso no desea. Kico expertonan ta bisa.

A pesar di cu e tempo ey e no s wordo ricibi den varios sector y mester a vence e politicanan natalista di momento, na Spaña por ehempel recientemente a autorisa su comercializacion na 1964, for di e tempo ey, e investigacionnan cu cientificonan cu mira pa desaroya metodonan pa evita embarasonan no desea no a stop.

Tur tin un solo punto en comun: nan tabata destina na crea mas y mas productonan pa e hende muhe.

Asi, e muhe tin pa eligi “segun su perfil di usuario y estilo di vida”, metodonan anticonceptivo oral (pildo cu’n hormoon of varios, pa acne, esunnan permiti ora ta duna pecho), pildonan di emergencia, patches transdermico, renchinan vaginal, dispositivo intrauterine (DIU), implantenan subdermico, inyeccionnan mensual y trimestral of e posibilidad di opta pa mara (matris).

Cual ta e opcion pa hende homber

Vasectomia y preservative (esey si, di colornan varia, diferente sabor y textura pa cu e uzo ta mas placentero posibel).

Actualmente un pildo nobo, yama DMAU, desaroya pa Institutonan Nacional di Salud, Eunice Kennedy Shriver, Instituto Nacional di Salud Infantil y Desaroyo Humano, ta parce di ta prometedor. E resultadonan di e estudio cu a cu a wordo presenta den e edicion nr 100 di e reunion annual di e Endocrine Society na Chicago, Illinois, ta sugeri cu mescos cu pildo pa hende muhe, e actividad di DMAU ta consisti den combina un androgeno (hormoon masculine) manera testosterone y un progestina y cu mester wordo bebi un biaha pa dia.

“Ta necesario un cambio cultural pa e homber adopta un metodo anticonceptivo cu ta e preservative, pa esunnan cu ainda ta di pensamento cu ta hende muhe ta esun cu mester cuida. .

