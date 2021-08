Pickup staciona dilanti cas a pega na candela

Dialuna prome cu 10’or di anochi habitante di Saliña Cerca a constata cu huma ta saliendo for di su auto el a kere ta dilanti pero tabata parti patras di e pickup. Ora el a yega cerca ta e baki tabata pegando candela pero con e mes no sa debi cu no tabatin nada cu ta pega candela.



E mes a pasa man pa un slang cuminsa paga esaki mientras cu polisnan y brandweer tabata bayendo pa e sitio. Ambos unidad a presenta pero ya e candela tabata domina y bombero a tira un bista y asina a sigui nan caminda y polis a tuma declaracion for di e doño di e pickup.

Comments

comments