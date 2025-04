Diasabra atardi un homber coriendo den su nissan pickup pa bay subi Caya Betico Croes net na altura di ex burger king e parti dilanti a dal den e tram su step.



E pickup a keda basta kibra dilanti pero ningun turista sinta den e tram no a resulta herida. Polis tabata presente pa tuma dato, e chauffeur di e pickup no por a demostra un seguro valido maske e ta bisa e ta paga online, pero e tin cu presenta cu esaki na warda di Polis si te caso. Roadservice a keda cu e parti y asina a move e tram foi caminda.