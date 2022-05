Patruya di Oranjestad diaranson merdia a topa cu un pickup chevrolet s-10 staciona dialnti e ex edificio di reina beatriz school na Playa. A topa cu conocido di polisnan cu e auto y un pickup den baki. E chauffeur no por a demostra ningun documento y ni e plachi number ta cuadra, no a keda nada otro di tuma e pickup den beslag.

