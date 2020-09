Pickup di Cruz Cora cu dokter abordo pa bay yuda un persona malo a keda bombardia cu baranca

Diaranson anochi e pickup di cruz cora coriendo den bario di Paradijswijk den caya Frere a keda bombardia cu baranca banda drechi di e vehiculo. Tabata tin un personal di cruz cora hunto cu un dokter tabata coriendo pa asina yega na un adres pa duna asistencia na un persona. Cruz Cora for di comienso di e pandemia a bira mas activo dunando un man na comunidad for di dia, atardi, anochi y shete dia pa siman. Ta di lamenta con un grupo di muchanan chabalito a comete esaki, polis a presenta si na e sitio banda di e veld na Paradijswijk pero no tabata sa e storia completo y no a topa cu nada particular, te ora cu e personal di cruz cora cu a caba di ehercia nan trabou door di atende un persona cu a bira basta malo den e bario a bay warda di Polis pa entrega un keho. Polis a tuma nota di e dañonan haci na e auto y lo pasa e caso pa recherche.

