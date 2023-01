Diasabra prome cu 7or anochi na e crusada La Sallestraa y Van Leeuwenhoekstraat a sosode un accidente unda un pickup a subi e crusada dilanti un scooter biniendo for di pabou. E homber riba e scooter no a resulta herida, pero su scooter si a haya daño minimo. Personal di roadservice a tuma for di ambos partido.