Diamars merdia riba e caminda di Piedra Plat banda di wengkee supermarket a sosode un accidente momento cu chauffeur di un pickup biniendo for di pabou, a yega lora dilanti un suzuki swift. Aki e swift a dal den e pickup, ambos auto a haya daño material. No tabatin ningun persona herida. Polis tabata presente pa tuma dato y roadservice a haci nan trabou di saca potret y asina por a kita e autonan for di riba caminda.

