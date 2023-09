Diadomingo den careda di 2:25 marduga na e crusada di Weststraat y Prof Lorentzstraat a keda registra un accidente serio cu un auto pega den muraya, polisnan di biaha a keda dirigi pe sitio. Ambulance tabata e prome presente pa topa cu auto y brommer, di biaha a pidi mas patruya presenta. Ora a baha pa atende no tabata brommer envolvi pero tabata personanan cu a topa cu e accidente tabata brindando ayudo na e dama chauffeur herida benta abou.



Polisnan a cera e caminda pa ningun vehiculo yega cerca. E nissan march pega den muraya, a constata cu e ta biniendo for di pabou y un pickup a sali for di e crusada di Weststraat y dal basta duro den e march y pege den e muraya. Despues di e accidente e pickup a bandona e sitio, un persona cu a mira e pickup a indica polis tur cos.

Paramediconan a atende cu e dama herida y a keda transporta pa hospital di biaha pa atencion medico.