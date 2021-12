Diabierna atardi riba e caminda di Tanki Leendert banda di rococo plaza a sosode un accidente caminda un señora den un hyundai i10 a subi caminda y un pickup bahando for di pariba a dal den banda di chauffeur.



Maske riba caminda por a tuma nota di lastro di brake no dje largo cu ta indica cu e chauffeur di e pickup a purba pa no accidente pero tabata invano. Ambulance a presenta unda paramedico a brinda asistencia na e señora tras di stuur di e hyundai y a keda atendi di biaha. Polis di trafico tambe tabata presente pa tuma dato.

