Diadomingo pasa di 7 or mainta un pickup toyota biniendo for di pabou e chauffeur a perde control y bay dal den e muraya di e rotonde na Hato. E wiel di e auto a kibra y asina mes e chauffeur kier a core bay pero no a logra. Polis y roadservice a presenta di biaha na e sitio pa asina atende cu e dalmento.