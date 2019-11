Diaranson pasa di 11 or anochi riba ex Sasakiweg , Avenida Nelson Oduber yegando e rotonde banda di ex fatum chauffeur masculino a dal un ciclista cu tabata banda di caminda drechi. E spiel a dal e ciclista cu consecuencia e homber a dal abou y keda herida. Ambulance a acudi di biaha na e sitio pa atende cu e victima. Polisnan a yega pa atende cu e accidente y tuma dato. A pone e chauffeur supla na e sitio pero no tabata tin nada di alcohol den su sistema.

