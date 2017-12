Pickup a dal basta duro tras di un suzuki na Piedra Plat

Yegando e rotonde na Piedra Plat un suzuki baleno a sali for di un hanchi di santo y subi caminda pero un pickup ford tabata bahando for di pariba. E pickup a dal basta duro tras di e suzuki baleno, ambos auto a keda kibra pero ningun persona herida. Polis y roadservice a presenta, e chauffeur di e pickup tabata mustra di ta bou influencia. Polis a pone supla pero debi na su rosea cortico no por a detecta na e sitio si e tabata bou influencia asina a bay cune warda pa pasa un test na e mashin grandi.