Dialuna atardi riba caminda principal di Camacuri net na altura di do it center un homber coriendo un pickup di empresa a baha caminda y a dal ranca un poste di luz. No tabatin ningun hende herida, polis di biaha a presenta ne sitio pa mira e situacion. Personal di Elmar tambe a presenta y a kita e kabelnan di coriente cu tabata colga pa despues lo eherce trabou pa pone un poste nobo di luz.