Pick Up Blanco Isuzu un biaha mas ta molestia coredonan

Tur cos ta indica cu e automobilista cu e pick up blanco Isuzu ta bolbe molestia coredornan

Riba e pagina social di 297 Runners Aruba nos a haya e siguiente relato

Dialuna atardi pa mas of menos 6:30 pm, un grupo di 297 runners tabata train ariba e ruta di Paradera direccion pa Playa. Na altura di e bocht den Sero Blanco un pickup isuzu Dimas blanco a baha caminda bin ariba e coredonan cu na promer instante a kere cu ta un descuido di e chaufeur, pero despues e chaufeur a bolbe baha caminda direccion ariba e coredonan, esaki tabata visto cu tabata intencionalmente. Te hasta e trafico cu tabata biniendo direccion contrario (Paradera pa Playa) a basha pito ariba e chaufeur irresponsabel aki. Tur indicacion ta mustra cu ta e mesun chauffeur cu den pasado a ser deteni pa intento di morto ariba otro atletanan cu tambe tabata practica nan deporte. Encarecidamente lo acepta informacion di automobilistanan of otro testigonan di e evento di siguridad ariba caminda, tin chauffeur iresponsabel y sin escrupulo ariba caminda.

A bira tempo cu awo si algo mester wordo haci pa para e cabayero aki. Un di e dianan aki, e lo por bira fatal pa esunnan cu ta eherce e deporte di coremento of pa e mesun automobilista aki, debi cu hendenan lo fada y lo tuma ley den nan mesun man, door di tanto intimidacion. Ta di spera cu autoridadnan concerni haci algo pa cu e situacion aki. Kisas lo ta un bon idea pa forma un marcha di protesta pa kita rijbewijs for di e ciudadano aki for di caminda pa un tempo indefini mirando su comportacion den trafico.

Foto cortesia di 297Runners

