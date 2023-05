Diaranson anochi varios automobilista a mira un pia cu mancha di sanger y parecido na di hende tabata sali for di un baki di un buggy riba e caminda di Tanki Leendert pa Catiri, di biaha a reporta na autoridad. Patruyanan di biaha a cuminsa mobilisa p’e sitio debi tabata algo no cu no sa pasa mes. Patruyanan a para na un cas unda e hendenan cu a sigui e buggy.

E polisnan motorisa a lusa den e cura y di berdad a mira un pia color di un hende ta sali for di e baki. A sali sirena pa asina e persona por a sali for di su cas. Tabata un famia americano, nan a combersa cu e polisnan y a drenta paden y mira cu esaki ta trata di un pia di plastic. Segun e turista e tine mas cu 6 luna poni y te awor un persona a capta esaki y a kit’e ya cu un joke e kier a haci y te awor un hende a logra haya esaki raro.