PHP – Tienda di Ley: Con e mucha cu nacionalidad stranhero por bira Hulandes? 

Tin diferente posibilidad cu un mucha menor di edad cu nacionalidad stranhero por bira Hulandes basa riba e Ley di Reino cu ta regarda nacionalidad Hulandes. Nos lo referi na e afkorting di RWN pa señala e Rijkswet op het Nederlanderschap. Den edicion di e articulo aki nos lo elabora riba algun base den e ley cu ta brinda e oportunidad pa e mucha por haya nacionalidad Hulandes. Den e articulo aki nos ta menciona algun scenario cu kizas lo ta esunnan mas interesante pa esnan na Aruba. Pa un lista no limitativo cual ta contene tur e categorianan nos ta referi na articulo 3, 4, 6, 10 y 11 RWN den su totalidad.

Reconocimento

Art. 4 inciso 2 RWN ta stipula cu e mucha menor di edad cu nacionalidad stranhero por haya e nacionalidad Hulandes si e wordo reconoci prome cu e cumpli 7 aña di edad door di un Hulandes. E base aki pa haya e nacionalidad ta van ‘rechtswege’ nificando cu pa ley e mucha ta bira Hulandes sin cu tin otro rekisito. Si un Hulandes por prueba su paternidad dentro di un aña cu e mucha a nace, e yiu lo bira Hulandes van ‘rechtswege’ conforme inciso 4 di e mesun articulo aki.

Optie

Si e menor di edad califica den e situacionnan specifico menciona den art. 6 inciso 1 RWN tambe e lo por bira Hulandes. Ta relevante pa menciona cu si e menor di edad califica pa optie cu den e caso no tin e rekisito di examen.

Otro posibilidadnan pa bira Hulandes

1) E mucha cu a wordo reconoci

Si un menor di edad a wordo reconoci pero no a haya nacionalidad Hulandes basa riba articulonan 3 & 4 RWN, tin posibilidad cu e por bira Hulandes si e tabata bou e cuido y mantencion di un Hulandes pa e ultimo 3 añanan prome cu e peticion a wordo haci. E base pa esaki ta art. 6 inciso 1 sub c RWN.

2) Sentencia di corte

Art. 6 inciso 1 sub d RWN ta prescribi cu un menor di edad cu wordo declara pa medio di un sentencia di corte of di biaha ora cu el a nace ta bou di custodia comparti di un mayor no Hulandes, pero cu e otro si tin e nacionalidad Hulandes, ta haya e nacionalidad Hulandes, despues cu e custodia comparti a wordo estableci y cu e mucha a ricibi por lo menos pa tres aña largo cuido y mantencion di e mayor Hulandes.

3) Mayor Hulandes

E stranhero cu a nace prome cu 1 di januari di aña 1985 di un mama cu nacionalidad Hulandes, mientras cu e tata ta di otro nacionalidad, tambe lo haya e nacionalidad Hulandes si na momento di su nacimento e mama tabata Hulandes, art. 6 inciso 1 sub i RWN.

4) Adopcion

E stranhero cu a wordo adopta prome cu 1 di januari di aña 1985 via di un sentencia di corte y cu e mama adoptivo dia cu e sentencia a formalisa tabata Hulandes, ta haya e nacionalidad Hulandes si e stranhero tabata menor di edad, art. 6 inciso 1 sub j RWN.

Tienda di Ley a wordo forma door di un grupo di studiantenan di ley y tambe huristanan cu pa dos aña caba ta brindando asistencia huridico na nos comunidad di Aruba. Durante e existencia di Tienda di Ley nos a publica diferente articulonan huridico. Nos a trata diferente topiconan di nos Codigo Civil, Ley Constitucional, pero tambe Codigo Penal, Ley Administrativo y Ley di Labor. Nos meta no ta pa solamente brinda asistencia huridico na nos comunidad, sino tambe informa nos pueblo y comunidad di nan derechonan. Cada ciudadano di Reino Hulandes ta suppose di conoce e leynan, pero hopi biaha pa falta di transparencia esaki no ta sosode. E hecho cu nos leynan mayoria biaha ta dificil pa compronde tambe ta hunga un rol. Pa e motibo aki nos ta purba di hinca e articulonan mas simpel cu nos por den otro na Papiamento, pero no tur biaha tin palabranan huridico exacto cu por wordo uza.

Tienda di Ley kier enfatisa cu a trata mas tanto posibel na splica e terminologianan aki den Papiamento pero no tur biaha tin palabranan huridico exacto cu por wordo uza. Ta spera cu por a informa e lector un poco tocante e topico aki. Si bo persona tin pregunta of ta desea asistencia huridico por tuma contacto cu nos via nos facebook page of nos e-mail: plataformahobennanprofesional@gmail.com.

Scirbi pa studiantenan di ley:

Gerick Croes LL.B, B.Ec

Minorca Martis LL.B

Comments

comments