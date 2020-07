PHP: Ki ora un Minister tin cu bay cas?

Dialuna ultimo e mandatario encarga cu Husticia a declara cu si dos parlamentario di un fraccion no ta sostene un minister, cu esaki lo nifica cu ta dunando contenido na e regla constitucional asina jama ‘vertrouwensregel’ (regla di confiansa) y cu e consecuencia legal ta cu e minister en cuestion tin cu retira. Tambe a referi na locual a sosode na Corsou siman pasa cu parlamentario sr. Calmes a retira confiansa den Gabinete Rhuggenaath cu a conduci cu e minister di su mesun partido PIN a entrega retiro. Segun e mandatario di Aruba encarga cu Husticia esaki ta e ehempel pa sigui. Den e edicion di comunicado aki nos lo elabora den corto riba e nificacion di e vertrouwensregel y ki ora of con esaki lo por wordo aplica.

Na Hulanda e vertrouwensregel aki no ta codifica den e Grondwet pero si ta cai bou di un ‘gewoonterecht’ esta un ley cu conoce su base pa via di wordo aplica mediante custumber. Den caso di Aruba e regla constitucional aki si ta ankra den nos constitucion. Art. II.2 inciso dos ta prescribi cu e minister cu no ta goza di e sosten di Parlamento tin cu pone su funcion na disponibilidad. Kiko e ta significa?E regla aki kiermeen cu un minister of e Gabinete por funciona solamente si nan por conta cu e confiansa di Parlamento. Cu otro palabra si Parlamento no tin confiansa mas den un minister, e por mande cas pa medio di un mocion di desconfiansa cu tin cu wordo aproba pa un mayoria. For di e memorie van toelichting bo por constata cu Parlamento tin e competencia pa retira e confiansa for di un minister si nan ta di opinion cu e minister ta actuando iresponsabel en contra di Parlamento. Por ehempel den un scenario cu tin mal maneho of decisionan controversial tuma door di e minister cu consecuencianan grandi pa pais e ‘vertrouwensregel’ por wordo aplica. Pero tambe si un maneho di e cartera ta empugna cu e programa di gobernacion e por wordo pidi pa responsabilisa su mes den Parlamento. Basa riba e fayo den su maneho e instrumento di e ‘regla di confiansa’ por wordo aplica pa manda un minister cas. Segun literatura e vertrouwensregel por wordo usa tambe como un ‘powerplay’ pasobra no tur ora e tin di haber cu un bon of mal maneho y un sancion riba esaki. E motibo dicon e ta wordo jama asina ta pasobra e por wordo aplica pa Parlamento hasta si e minister en cuestion ta haciendo su trabou bon of hasta si ta conforme programa di gobernacion. Cu otro palabra Parlamento por manda un minister cas sin necesariamente tin un motibo valido.

Segun literatura e mayoria rekeri pa kita e confiansa for di un minister ta basa riba e hecho cu un mayoria ta rekeri pa forma un Gabinete net despues di eleccion. De facto esaki ta e esencia pa por tuma un decision solido ora cu ta trata di retira confiansa den un minister. Pero segun De Jonge no por descarta e scenario cu un fraccion di gobierno por retira confiansa di su propio minister cual lo por resulta cu e minister mes por kita di su funcion. Den un caso asina no mester papia di un mayoria di Parlamento pasobra e perdida di confiansa di su propio fraccion mes ta suficiente pa pone e minister den un posicion politico complica cu no ta reste nada mas cu retira, segun De Jonge. Como ehempel por menciona cu na aña 1951 Gabinete Drees/Van Schaik a cai pasobra e fraccion di VVD a retira confiansa di su propio minister encarga cu relacionan exterior. Otro ehempel ta na aña 1990 ora cu e fraccion di Partij van de Arbeid sosteniendo gobierno a retira confiansa di su mesun minister. Enfasis ta wordo poni riba e hecho si cu aplicacion di e regla di confiansa ta e ultimo recurso di Parlamento y cu e por wordo activa cu e aprobacion di e mayoria den Parlamento. Pero no ta tur biaha ora cu un fraccion retira confiansa di su propio minister esaki lo mester resulta den retiro di e minister en cuestion. Na 1962 e fraccion di VVD den Eerste Kamer a retira confiansa di Minister Visser, pero e no a retira pasobra representantenan di Tweede Kamer a aproba su presupuesto y a sostene e minister.

Manera nos a indica na Hulanda e vertrouwensregel no ta codifica y no ta tur biaha cu un mocion di desconfiansa a wordo aproba den Tweede Kamer esaki a resulta den retiro di un minister. Pero den caso di Aruba e vertrouwensregel si ta codifica den nos constitucion y e consecuencia huridico ta uno cla. E splicacion di e memorie van toelichting tambe ta lagabo saca afor cu na Aruba mester di un mayoria di Parlamento pa por manda un minister cas. Si Parlamento indica cu un mayoria cu e no tin confiansa mas den un minister, e lo tin cu retira sino e lo ta actuando empugna cu nos constitucion. Den un scenario asina si e ta posibel pa Gobierno por recuri na e accion di kita e minister for di su cargo. Loke a sosode awor ta inconstitucional, sin base den ley y abuso di un competencia cu Gobierno ni e Minister president di Aruba tin.

Nos kier a pone enfasis cu e tema aki ta uno extenso y dificil pa comprimi den un solo comunicado. Adicionalmente nos kier subraya cu e vertrouwensregel por wordo interpreta for di diferente angulo. Den otro comunicado lo sigui elabora riba e tema constitucional aki y riba e fenomeno cu e vertrouwensregel ta wordo aplica door di un fraccion sin cu necesariamente por papia di un mayoria den Parlamento.

Comments

comments