PHP: Hechonan castigabel pa ley via social media (part I)

Awendia e ta hopi comun cu personanan ta comete actonan castigabel pa ley via rednan social sea inconcientemente of hustamente pa malo. Tin biaha un post riba Facebook, Twitter of Instagram por wordo haci cu e intencion di tenta pero otro biahanan esaki tin un tint di un acto cu por resulta castigabel pa ley segun nos Codigo Penal. Tambe nos mester tene cuenta cu social media ta wordo hopi uza pa depredadornan cu mal intencion ora ta trata di menornan di edad. PHP kier pone atencion riba e actonan aki y elabora riba e diferente actonan aki den dos diferente articulo informativo.

Nos por menciona e siguiente hechonan cu pa ley ta castigabel: A) Ofensa, B) Stalking, C) Menasa,

D) Hacking, E) Grooming, F) Scam G) Provoca menor di edad na actonan obsceno (sexting) y H) Mal uzo di identidad. Den e edicion aki nos lo dedica e atencion na e hechonan A te cu C. Den un siguiente comunicado lo elabora riba e resto.

A) Ofensa

Hopi hende sea no sa of ta tuma ofensa riba medionan social como algo light, pero por ta castigabel pa ley. Bou di e categoria di ofensa ta cai difamacion y calumnia. Segun art. 2:223 di nos Codigo Penal por papia di un ofensa ora cu e persona a proposito haci e acto di difamacion atachando e honor y bon nomber di un persona, door di acuse di cierto tipo di hecho castigabel cu e intencion di crea publicidad di esaki. Si wordo haya culpabel pa e hecho di difamacion e persona lo por haya un condena maximo di 6 luna di prizon of un boet monetario di tercer categoria.

Art. 2:224 di nos Codigo Penal ta trata e tema di calumnia (laster). Dicho articulo ta indica cu e persona cu comete e acto di difamacion sabiendo cu esaki no ta cuadra cu e berdad por wordo haya culpabel pa e hecho di calumnia cu un castigo maximo di 3 aña di prizon of boet monetario di di cuater categoria.

Articulo 1:54 di nos Codigo Penal ta stipula e suma cu ta mara na e di cuater categoria:

Multa di cuarta categoria ta un suma total di Afl. 25.000,-

B) Stalking

Por papia di stalking ora cu un persona sistematicamente y pa malo ta comete un infraccion riba e derecho di privacidad di un otro. Ora cu bo ta victima di stalking bo ta wordo acosa riba un base regular y repititivo. E stalker por ta un ex-pareha, pero tambe un conoci, colega superior of bo bisiña. Ta yega un momento cu e persona ta sinti su mes spia y no lo sinti su mes sigur mas. Stalking por manifesta su mes den diferente forma manera menasa cu violencia, wordo sigui tur caminda y of engañonan ta wordo conta di e persona.

Pero stalking tambe ta posibel digitalmente. Esaki por sosode door di ricibi sms riba bo telefon, e-mails y yamadanan. E persona por bira victima tambe di stalking via medionan manera Facebook, Instagram y of Tik Tok.

Art. 2:257 inciso 1 di nos Codigo Penal ta stipula cu un persona cu ilegalmente y intencionalmente viola e privacidad di un otro persona di un forma sistematico, por wordo condena pa un periodo maximo di 4 aña of un boet monetario di di cuater categoria si e wordo haya culpabel di acoso.

E victima mester haci un denuncia pa asina un proceso di investigacion y proceso legal por inicia contra e persona cu ta haci e tipo di actonan aki, art. 2: 257 inciso 2 di nos Codigo Penal.

C) Menasa

E acto castigabel pa ley di menasa un persona no solamente por wordo haci den persona pero tambe riba rednan social. Tin diferente tipo di menasa. Art. 2:295 inciso 1 di nos Codigo Penal ta menciona entre otro menasa di difamacion, menasa di revelacion di un secreto, menasa di informa y haci publico un delito penal. Si wordo haya culpabel di e acto aki por wordo condena pa un periodo maximo di 4 aña of un boet monetario di di cuater categoria.

E victima mester haci un denuncia pa asina un proceso di investigacion y proceso legal por inicia contra e persona cu ta haci e tipo di actonan aki, art. 2: 295 inciso 3 di nos Codigo Penal.

Con bo ta colecta prueba?

Un persona cu ta victima di un di e actonan menciona akiriba por documenta su mes. Awendia e ta posibel pa print of haci un screenshot di esakinan. Ta bon pa remarca cu e prueba colecta lo tin mas peso si esaki ta di un periodo considerabel, pa asina demostra con riba un base repititivo e actonan aki ta sosode.

Tienda di Ley kier enfatisa cu a trata mas tanto posibel na splica e terminologianan aki den Papiamento pero no tur biaha tin palabranan huridico exacto cu por wordo uza. Ta spera cu por a informa e lector un poco tocante e topico aki. Si bo persona tin pregunta of ta desea asistencia huridico por tuma contacto cu nos via nos Facebook page of nos e-mail: plataformahobennanprofesional@gmail.com.

Scirbi pa studiantenan di ley:

Gerick Croes LL.B. , B.ec

Minorca Martis LL.B.

