PHP: E obligacion pa duna alimentacion na un yiu

E obligacion pa cria un yiu no solamente ta conta pa e tata cu a reconoce su yiu, pero tambe pa esun cu a yuda procrea e yiu y no a reconoce. E termino huridico pa esaki ta ‘vaderschapsactie’. Den e articulo informativo aki nos lo trata na splica esaki. Nos leynan ta stipula den art. 1: 394 BWA cu e ‘verwekker’ di un mucha tin un obligacion pa cumpli cu gastonan di cuido y criansa di e mucha. E ‘verwekker’ ta e tata biologico di un mucha cu no tin un laso huridico familiar cu su yiu. Adicionalmente e obligacion ta encera percura pa costonan di subsistencia y gastonan di educacion te ora cu e yiu cumpli su 21 aña, conforme art. 1:395a BWA. E tata cu tin un laso huridico familiar cu su yiu ta pasobra e la reconoce.

Descendencia

Descendencia ta e laso cu ta wordo crea entre e hende homber , hende muhe y e yiu door di su nacimento. Nos por haci un distincion entre paternidad biologico y paternidad huridico. Tambe den comunidad por papia di un paternidad social cual mas tanto kiermen e persona cu a lanta un mucha ‘mayornan di criansa’. E tata biologico ta e persona cu pa medio di forma natural a procrea e mucha cu e hende muhe. E ‘verwekker’ di un mucha semper ta e mayor biologico, pero e mayor biologico no tur ora ta e ‘verwekker’ (kinan por pensa riba un donante di e material genetico). E ‘verwekker’ di un mucha tambe ta obliga pa cumpli cu alimentacion di un yiu.

Nos Codigo Civil ta stipula ken ta wordo considera como e mayornan huridico di un mucha. Art. 1:199 BWA ta determina ken ta tata di un mucha. Tata di un mucha ta e hende homber cu na momento di nacimento di e mucha ta casa cu e hende muhe cu a duna parto, e homber cu reconoce e mucha , e homber cual su paternidad a wordo determina door di corte of e hende homber cu adopta un mucha. Esaki kiermen cu un mucha cu nace den un matrimonio automaticamente tin dos mayor pa ley.

Obligacion pa duna alimentacion na un yiu

Manera nos a indica caba e ‘verwekker’ di un mucha ta e tata biologico di un mucha cu no tin un laso huridico familiar cu su yiu. No ta relevante si den e caso aki tin of no un relacion amoroso entre e hende homber y e hende muhe. Si e mucha tin solamente un mama pa ley y no tin un tata den contexto huridico lo nifica cu e ‘verwekker’ di e mucha ta responsabel y tin e obligacion pa cria (duna alimentacion na un yiu) na e mucha como sifuera e ta su mayor pa ley. E obligacion aki ta wordo prescribi pa medio di art. 1:394 BWA. Si e mucha despues wordo reconoci pa un otro hende homber e obligacion di duna alimentacion na un yiu lo termina pa e ‘verwekker’, esaki ta loke Corte di Cassacion a dicidi den pasado. Loke si mester tene na consideracion ta e excepcion riba e regla principal aki cu nos a caba di menciona (e obligacion di e verwekker lo caba ora cu e yiu wordo reconoci door di un otro hende homber). Door di Corte Europeo pa derechonan di ser humano a wordo determina cu e obligacion pa sigui paga alimentacion na un yiu por continua den un situacion specifico. Segun Corte Europeo articulo 8 di e tratado Europeo di derechonan di ser humano (EVRM) ta pone un obligacion positivo pa e mucha keda cu su derecho riba alimentacion si acaso e hende homber cu a reconoce e mucha lo no tin e capacidad financiero pa mantene e mucha. Esaki ta nifica cu e ‘verwekker’ lo keda responsabel pa duna alimentacion na un yiu.

Nos kier enfatisa cu a trata mas tanto posibel na splica e terminologianan aki den Papiamento pero no tur biaha tin palabranan huridico exacto cu por wordo uza. Ta spera cu por a informa e lector den liñanan grandi tocante e topico aki. Den parti II nos lo bay splica con un mama por entama un caso pa exigi alimentacion. Si bo persona tin pregunta of ta desea asistencia huridico por tuma contacto cu nos via nos facebook page of nos e mail: plataformahobennanprofesional@gmail.com

