Philip Morris ta presenta na Republica Dominicana e IQOS 3 DUO We Edition, un edicion limita di e dispositivo ‘heated tobacco’ IQOS, cu ta celebra e diversidad y e balornan di e marca. Ta trata di un presentacion special cu ta simbolisa e bunitesa di e diversidad, e individualismo y e autenticidad cu ta defini e uzadonan di IQOS, un comunidad inclusivo.

Ali Raza, gerente general di Philip Morris pa Caribe, ta splica cu,“Philip Morris ya pa hopi aña tin un compromiso cu diversidat y awe, mas cu nunca, nos ta mantene e compromiso aki. Nos ta kere cu ta mediante diversidat, nos ta genera ideanan tremendo. Nos ta papia di diversidat di genero, generashon, pensamento, cultura y experensianan di pasado”.

E presentacion aki di IQOS 3 DUO ta bini den e color di distincion turquoise [blauw berde], y na banda cu e detayenan di distinto colornan cu ta representa e bunitesa di e diversidad. E IQOS 3 DUO WE Edition tambe a wordo lansa simultaneamente na diferente mercadonan den Caribe y Centroamerica, entre nan Guatemala, Curaçao y Republica Dominicana. E lansamento aki ta acompaña e contenidonan special tocante e balornan di e comunidad IQOS, reparti a traves di e plataformanan y rednan social di e marca.

IQOS ta un dispositivo electronico (heated tobacco) cu ta keinta tabaco, y ta produci y comercialisa pa Philip Morris International. Ta trata di un sistema cientificamente sosteni como e miho alternativa pa sigaria, ya cu e ta keinta e tabaco na luga di kima esaki, eliminando asina e huma, principalmente e causa di e dañonan provoca pa humamento. Pasado maart, e Administracion di Droga y Medicamentonan (FDA) di Estadonan Uni a emiti un orden di comercialisacion di IQOS 3 como un producto di tabaco di riesgo modifica (MRTP). E decision aki ta confirma cu IQOS 3 ta fundamentalmente diferente na e cigarianan, pues como cu e no ta kima no tin huma, lo cual ta reduci hasta un 95% di e exposicion na subtancianan toxico of potencialmente toxico.