PG na Hulanda suspendi pa a viola regla di integridad

A base di un rapport publica di e comision Fokkens, top di OM a suspende PG Marc Van Nimwegen. For di aña pasa, e tabata cu ‘vakantie obligatorio’, y a prolonga esaki. E motibo ta cu e PG a viola e.o. regla di etica di integridad y conducta, door di un relacion personal (affair) cu e fiscal mayor Marianne Bloos.

E comision ta di opinion cu e etica mester prevalece den e liderazgo di Ministerio Publico y cu esaki mester wordo fortifica. E investigacion a bin door di un relacion entre e PG y e fiscal mayor, caminda cu nan a constata un cantidad di problema cu ‘no por wordo considera incidente’. E comision cu a haci e investigacion a raiz di un relacion entre e PG y e fiscal mayor, ta constata un cantidad di problema ‘cu no por wordo considera como incidente’. Falta di liderazgo desaroya, a yuda conduci na e conducta investiga y no actuacion, y dentro di OM tin tambe tin e cultura di descontento pa e falta di transparencia pa cu nombracionnan. Tur esey mester cambia segun e comision. Potret cortesia NOS.

Segun e comision, e falta di un “liderazgo insuficientemente desaroya a contribui na e comportacion y e no intervencion investiga”. Y dentro di e OM tin tambe e cultura di descontento riba e falta di transparencia den e nombracionnan”. Segun Fokkens, OM mester haci “un esfuerso considerabel pa lidia cu e malcontento”. Restaura e confiansa di e empleadonan di OM y di e publico den administracion ta un prioridad.

E comision tin indicacionnan fuerte di cu e ex PG Marc van Nimwegen, contra di tur regla, a mantene un relacion cu e fiscal general Marianne Bloos mas prome di loke nan ta admiti. Y e rumornan di un posibel relacion tabata e motibo pa tranferencia di e PG, segun e comision. E interes di NRC den e asunto aki tambe a hunga un rol den esaki.

Despues di e informe, e top di OM a suspende Van Nimwegen ayera. E tabata riba “verlof” for di aña pasa. E permiso special di Bloos a keda extendi.

Fokkens ta conclui, entre otro, cu e dosnan aki tabata contradeci e rumornan dilanti di e Hunta di Procuradornan General y cu esaki tabata contra di e normanan di integridad. Segun e comision, Van Nimwegen a wordo nombra Procurador General, “parcialmente pa motibo di cu e ministerio a considera deseabel su salida for di e College”.

E Hunta di Procuradornan General di e tempo ey tabata demasiado cauteloso riba e rumornan di e relacion.

