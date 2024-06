Diamars mainta Corte Superior a trata e apelacion di Shannon Williams (23) contra su sentencia di 17 aña di prison.

MAS NOTICIA por a compronde cu Procurador General (PG) ta haya cu intencional Williams a tira Eddy mata y a exigi pa subi e castigo di 17 pa 19 aña di prison.

Den sala di Corte tabata presente abogado mr. Emerencia y e mayornan di e victima.

ACUSADO TA BISA CU TA ACCIDENTAL E TIRO A SALI

Procurador General (PG) a presenta e acusacion contra W. cu riba 30 November 2022, el a tira mata Eddy Rincon Bravo (victima) ariba e caminda pa bay tanki di Savaneta. Tambe cu W. a horta e victima y tabatin un arma di candela. Ta asina cu W. a apela e sentencia y Hof a puntr’e pakico el a apela. El a bisa Hof cu el a haci malo pero no tabata su intension di mata. El a bisa cu loke a pasa tabata un accidente. Segun W. durante luchamento entre e y e victima, e arma a tira. Emociona, cu wowo yen awa. El a bisa Hof cu tur dia e ta pensa loke a pasa.

TIRA AMIGO MATA

Hof a bisa cu W. a bay entrega su mes un rato despues di e tiramento. Hof a puntr’e pakico a no a duna declaracion na Recherche. W. a bisa cu e tabata hopi nervioso y no a papia y kier a papia dilanti Hues. Hof a puntra con W. conoce e victima Eddy. El a bisa cu e conoce Eddy basta bon y su mama tabata trece serca W. pa hunga playstation. El a bisa cu nunca e tabatin problema cu Eddy. El a bisa cu e amigo K. cu su pareha A. a bay busca W. y despues Eddy, kende tabata cana cu kruk y un pia den verband. Segun W., e intension tabata pa nan bay cumpra un cantidad di marihuana for di hende cu Eddy conoce.

Promer nan a bay na cas di un amigo di W., Celebro, kende debe W. 100 florin. W. a bisa Hof cu el a bay busca e placa pa despues bay cumpra e marihuana. W. a bisa cu na e cas, Eddy a pidi’e pa cumpra un paki di cocaine. Door cu W. conoce e vecindario, el a cana bay na un lugar caminda el a cumpra e paki di cocaine pa 50 florin y duna Eddy.

W. a bisa cu Eddy a usa e cocaine y despues a reclama W. cu e cocaine no ta sirbi y cu e ta paga solamente 10 florin. W. a bisa Eddy cu e mester di e 50 florin. Segun W., Eddy a bis’e pa nan bay tanki pa nan cumpra e droga y despues chil eynan usa droga. Hof a remarca cu esey no ta loke e homber K. y A. a bisa. Segun W., nan no tin nada di haci cu e caso y no sa kico e cu Eddy tabata papia.

Segun W., el a keda pleita cu Eddy pa e 50 florin pa e por cumpra su marihuana. Na caminda pa e tanki e discusion a sigui y na dado momento W. a rabia y a surgi luchamento patras den e auto. Segun W., Eddy a saca un arma riba dje y e ora ey W. a purba kita e arma for di dje. E arma a cay abao den banda di Eddy. Eddy a coy e arma bek. A surgi otro luchamento caminda Eddy tabatin man riba e loop y W. a gara e arma na e man. Na dado momento Eddy kier a bula for di e bentana di auto. Segun W., den e bulamento, e arma a tira y Eddy a resulta herida. W. a baha for di e auto y a bay purba yuda. Segun W., el a hala Eddy na banda di caminda y a purba carga Eddy, kende a bisa cu W. a tir’e y e no kier bay. E ora ey W. a subi den auto y K. y A. a bisa cu nan no ta hiba W. cas. Ariba caminda di brug di Tele Aruba, W. a tira e kruknan y slof di Eddy afor.

TESTIGONAN TA BISA CU ACUSADO A TIRA

Hof a bisa cu ta straño cu W. ta amigo di Eddy y e ta haci asina. W. a bisa Hof cu nada mester a sosode asina. Hof a mustra cu segun declaracion di K. y A., nan no a mira Eddy usa cocaina. A. no a mira Eddy cu arma. Ta ora Eddy a bula for di e bentana di auto, a tende tiro. Nan a mira W. baha for di auto y a pidi Eddy pa e placa. W. a desmenti cu e tabatin arma cun’e. Hof a mustra cu K. a bisa cu el a mira W. saca un revolver preto for di su tas. Segun W., K. no por a mira kico tabata pasando pasobra e tabata stuur e auto. Na opinion di W., e unico momento cu e por a mira W. cu e arma den man ta ora W. cu Eddy tabata luchando cu e arma. W. a bisa cu Eddy a cay pafor di e auto cu e arma y el a coy e arma benta den mondi. Hof a mustra cu K. a bisa cu W. tabata menaza Eddy cu e revolver y a dal’e cun’e na su cabez. Hof a bisa cu K. a declara cu W. a bay riba Eddy benta abao, listra den su saco di carson y coy placa bay cun’e. Segun W. e unico cos cu el a coy ta e arma benta banda di Eddy y bent’e den mondi. Segun W. esey pa evita cu Eddy por yega na e arma. W. ta haya cu K. ta gaña pa tira culpa riba W.

Hof a mustra cu tin un señora cu ta biba ey banda, a mira kico a sosode y a scucha W. bisa Eddy: “mi ta bay mata bo”. W. a desmenti esaki. Hof a bisa cu e señora a bay serca Eddy y Eddy a bisa cu ta W. a tir’e y a bay cu 3 mil florin di dje. Hof a remarca cu K. a bisa cu a mira W. a busca den paña di Eddy y saca un stapel di placa y e señora a bisa cu Eddy a bisa cu W. a horta 3 mil florin.

ACUSADO A PIDI MAYORNAN SORRY

Hof a bisa cu segun autopcia, door di e tiro, Eddy a muri di sangramento. W. a pidi e mama di Eddy sorry pa loke a pasa. El a bisa cu e ta lamenta cu e accidente a sosode.

Hof a mustra cu W. tin carchi di castigo cu el a wordo condena pa menaza hende y forza hende. Tambe tin declaracion di hendenan cu ta bisa cu ta W. a menaza y tira Eddy. Hof a puntra W. pakico el a bay laga Eddy atras siendo e sa cu Eddy ta herida. Segun W., e tabata spanta y door cu K. a bisa pa ban y el a bay. Hof a remarca cu W. por a bisa cu e ta keda serca su amigo Eddy tog? W. a bisa cu e no a pensa asina y a bay cas y entrega su mes na Polis. El a bisa cu nunca el a kere cu Eddy lo muri. W. a bisa cu Eddy a bis’e pa bay, bo a tira mi caba. Hof a remarca, pakico no a yama Ambulance. Hof a mustra cu e señora cu a mira tur cos a pasa, si a yama Ambulance.

MAYORNAN DI VICTIMA A PAPIA

Hof a permiti e mama y tata expresa nan mes, awor cu e ley a cambia. Hof a mustra cu Hues a honra den e demanda di daño, e gastonan di entiero pero a rechaza e demanda pa tristeza. E mama a bisa cu el a bay hopi atras den salud door di e morto di su yiu homber. Awor door di tristeza y stress e mester cana cu tanki di oxigeno pasobra no por cana hopi. E tata a bisa cu el a haya tratamento pa spycologo y psychiater pa depresividad. El a cuminsa yora. E tata a bisa cu Eddy a declara na e señora y Polis cu su amigonan a tir’e y hort’e. E tata a bisa Hof cu nan intension tabata pa hib’e tanki y mat’e y deshaci di dje.

EXIGENCIA DI PG

PG a bisa Hof cu tin declaracion di K. y A. cu tabata den auto hunto cu W. y e victima Eddy. W. y Eddy tabata sinta patras. For declaracion di testigonan, por compronde cu a surgi discusion entre W. y Eddy tocante placa. W. a saca revolver y dal Eddy cu esaki. Despues a scucha un tiro y Eddy a bula for di bentana di auto. W. a sali for di e auto y bay listra den saco di Eddy y coy placa. Un testigo señora cu ta biba ey banda, a scucha tiro y a mira con W. tabata para y Eddy drumi. Despues cu nan a core bay, e señora a bay na Eddy kende a bisa cu W. a tir’e y horta 3 mil florin di dje. PG ta haya cu ta un hecho cu 30 November 2022 a tira mata Eddy.

PG ta kere cu W. a tira Eddy, ora Eddy kier a bula for di e bentana di e auto cu tabata coriendo. Tambe e testigo señora a scucha W. bisa Eddy cu mi ta bay mata bo. Na opinion di PG ta legalmente proba cu W. a tira mata Eddy y a horta e placa cu Eddy tabatin. E ta haya W. culpable di a mata y ladronicia cu violencia cu consecuencia morto.

PG a bisa Hof cu pa e demandanan, e ta exigi pa aproba e tata su demanda di mas o menos 6 mil florin y daño inmaterial di 20 mil florin. El a exigi pa impone medida di pago y si W. no paga e lo mester bay 538 dia sera. Tambe PG a exigi pa aproba daño pa e mama cu ta algo mas di 4 mil florin mas e daño inmaterial di 5 mil florin. PG a exigi pa pone medida di pago y si W. no paga e lo mester bay 158 dia sera. PG a mustra cu Hues a condena W. na 17 aña di prison. Awor den Corte Superior, W. no ta tuma su responsabilidad. E ta culpa tur otro. PG exigi pa subi e castigo di 17 pa 19 aña di prison.

Hof a sera tratamento di e caso y a bisa 3 Juli 2024 merdia tin sentencia.